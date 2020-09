Ministerit vierailulla Naantalissa: Kaupunkiin luvassa selvityshenkilö ja mahdollisesti EU-rahoitusta

Hallitus asettaa selvityshenkilön auttaakseen Naantalia selviämään Nesteen jalostamon mahdollisen lakkauttamisen tuomasta kriisistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) vierailivat perjantaina kaupungissa tavatakseen niin kaupungin, yhtiön kuin jalostamon henkilöstöä.

Lintilä kertoi, että Naantalin tilannetta ratkomaan asetetaan selvityshenkilö, joka nimitetään ”mahdollisimman pian”. Henkilö voisi esimerkiksi yhdistää Naantalin alueen tarpeita työ- ja elinkeinoministeriön kontakteihin ja resursseihin. Tarkoituksena on etsiä uusia mahdollisuuksia alueelle, mikäli Nesteen suunnitelmat toteutuvat.

– Tarvitsemme henkilön, jolla on teollista näkemystä, teollisia kontakteja ja mahdollisuus luoda jotain uutta tähän tilanteeseen, Lintilä sanoi.

Elinkeinoministeri sanoi, että selvityshenkilö aiotaan nimetä mahdollisimman nopeasti ja että hänellä saattaa olla tehtävään jo nimi mielessä.

– Mielelläni haluan hakea tähän henkilöä, jolla on sielua ja sydäntä niin Naantalia kuin Varsinais-Suomea kohti.

Nesteen suunnitelma lakkauttaa jalostamotoiminta uhkaa viedä satoja työpaikkoja kaupungista. Yhtiö ilmoitti suunnitelmista maanantaina.

Taustalla on muun muassa se, että yhtiön mukaan fossiilisten polttoaineiden kysyntä on vähentynyt.

Naantalin Nesteen-yksikkö työllistää noin 330 ihmistä. Nesteen yt-neuvotteluissa voidaan vähentää enintään 470 työpaikkaa, sillä uudelleenjärjestelyt koskevat myös Porvoon yksikköä.

Rahaa mahdollisesti oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta

Pääministeri Marin arvioi, että Naantaliin voidaan kohdentaa rahoitusta paitsi Euroopan unionin elpymisvälineestä myös oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Hän arvioi, että fossiilisista polttoaineista irtautuvan Nesteen tapaus täyttäisi vihreään siirtymään tarkoitetun rahaston edellytykset.

– Itse näen, että Naantalin tilanne on juuri sellainen, että kun siirrytään fossiilisesta toiminnasta vihreämpään toimintaan, näitä rahoja, joita sitä kautta olisi saatavissa, voidaan käyttää uusien elinkeinotoiminnan mahdollisuuksien luomiseen, Marin sanoi.

”Voiko näin isoja menetyksiä tapahtua”

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen sanoi ennen tapaamista STT:lle odottavansa selkeää viestiä, että kaupungilla on maan hallituksen tuki.

– Toivomme selkeästi, että kuntaa ja työntekijöitä ei jätetä yksin, vaan käytetään kaikki ne keinot, joita työkalupakista löytyy työntekijöiden työllistymisen ja uudelleenkoulutuksen tukemiseksi.

Mutasen mukaan tunnelmat kaupungissa ovat surulliset.

– On järkytystä ja epäuskoa, voiko näin isoja menetyksiä yleensä tapahtua, ja samalla hyvin syvää huolta.

Sanna Raita-aho, Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: