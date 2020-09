Jokerit menettää vankkumattomien kannattajiensa tuen – kannattajayhdistys boikotoi KHL-seuran kotiotteluja

Jokerien kannattajayhdistys Eteläpääty ry boikotoi helsinkiläisseuran kotiotteluja toistaiseksi. Kannattajat vastustavat Jokerit KHL-kauden avausottelua, joka pelataan huomenna poliittisesti epävakaassa Valko-Venäjän Minskissä. Vastassa on paikallinen Dinamo.

Valko-Venäjällä on ollut runsaasti levottomuuksia elokuisten presidentinvaalien jälkeen. Presidentti Aljaksandr Lukashenkan uudelleenvalinnan varmistaneita vaaleja pidetään vilpillisinä. Mielenosoitukset ovat johtaneet pidätyksiin ja poliisiväkivaltaan.

Eteläpäädyn hallitus päätti boikotista tänään. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Roope Räty kertoi STT:lle, että päätös oli yksimielinen.

Yhdistys toivoi jo viime viikolla, että Jokerit jättäisi Minskin-matkan tekemättä. Kannattajien mielestä ottelusta pitäisi antaa luovutusvoitto, jos ottelua ei voi siirtää. Jokerit kertoi alkuviikolla anoneensa siirtoa, mutta se ei onnistunut.

Jokerit pelaa KHL-kauden alussa kaksi vierasottelua. Minskiin joukkueen on määrä matkustaa poikkeuksellisesti vasta pelipäivänä. Torstaisen Minskin ottelun jälkeen joukkue jatkaa suoraan Latviaan, jossa se kohtaa lauantaina Riian Dinamon.

Kotiavaus on ensi viikon keskiviikkona Neftehimik Nizhnekamskia vastaan, mutta vannoutuneimmat kannattajat puuttuvat katsomosta.

– Suositamme myös muille katsojille, että he eivät menisi kotiotteluihin, Eteläpäädyn varapuheenjohtaja Räty sanoi.

Jos fanit hylkäävät Jokerit, seura kärsii maineen lisäksi myös taloudellisesti. Fanikato tietää menetyksiä pääsylipputuloista ja oheismyynnistä.

Viime vuoden kesällä Jokerit järjesteli omistustaan, kun pääomistaja Jari Kurri myi 40 prosentin osuuden Norilsk Nickel Harjavalta -osakeyhtiölle. Seura iloitsi tuolloin suomalaisesta omistuksesta, mutta jätti tuolloin kertomatta harjavaltalaisyhtiön venäläisomistuksesta. Yhtiön pääomistaja on presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva venäläisoligarkki.

Ottelun tukijat vähissä Suomessa

Jokerien KHL-kauden avaus alkaa muistuttaa ottelua, jota kovin moni ei haluaisi pelattavan. Esimerkiksi urheilusta vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) toivoi tiistaina Ylen haastattelussa Jokereilta harkintaa Valko-Venäjälle lähdön suhteen. Saarikon mukaan Valko-Venäjän tilanne on huolestuttava länsimaisten arvojen, sananvapauden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.

– Suomessa on pitkä perinne siitä, että voimme luottaa lajiliittoihin ja seuroihin, ja heidän omaan harkintaansa tämäntyyppisissä tilanteissa, Saarikko sanoi.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kehotti maanantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, että Jokerien pitäisi harkita vaihtoehtoja.

– Heillä on itsellään vastuu tehdä päätökset, ja he sitten tietysti myös elävät tekemiensä päätösten seuraamusten kanssa, Nummela sanoi.

Jokerit ei salli valmentajiensa ja pelaajiensa kommentoida Minskiin tehtävää pelimatkaa. Joukkueen tiedottaja Iiro Keurulainen vastasi tiistainaSTT:n haastattelupyyntöön, etteivät valmentajat ja pelaajat anna haastatteluja avausottelun alla.

Valko-Venäjä on kiristänyt median valvontaa, ja esimerkiksi kansainvälinen uutistoimisto AFP kertoi, ettei heidän kuvaajansa pääse kuvaamaan Jokerien ottelua. Kansainvälisten kuvaajien työskentely estyi, koska he olivat raportoineet opposition mielenosoituksista.

Kaija Yliniemi

STT

