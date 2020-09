”Monimutkaisempaa kuin ranskan kielioppi” – kasvomaskien käyttöpakko työpaikoilla alkoi Ranskassa

Ranskassa otettiin tiistaina käyttöön uudet suositukset kasvomaskien käytöstä työpaikoilla. Säännöksiä on jo ennen niiden voimaantuloa kritisoitu sekaviksi.

Säännökset vaihtelevat sen mukaan, kuinka pahaksi tautitilanne luokitellaan missäkin osassa maata, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Jos tartuntoja ei alueella ole runsaasti, työntekijät voivat ottaa maskin pois, jos työpaikalla on riittävä tuuletus, työpöytien välillä on sermit tai jos kaikki käyttävät visiireitä.

Pariisin kaltaisilla korkean riskin alueilla työntekijällä on oltava vähintään neljä neliömetriä vapaata tilaa ympärillään, jos tämä haluaa ottaa maskinsa pois.

Säännöksiin on kirjattu runsaasti poikkeuksia ja tarkennuksia, minkä vuoksi maskin käyttöön liittyviä suosituksia on kritisoitu lehdistössä ”monimutkaisemmiksi kuin ranskan kielioppi”.

Koronvirustartuntojen määrä Ranskassa on noussut kovaa vauhtia. Maassa on rekisteröity liki 30 000 tartuntaa viikossa, mikä on noin neljä kertaa enemmän kuin kesän alussa.

STT