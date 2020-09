Morian leiriläisten piina jatkui Lesboksella, osa nukkui hautausmaalla

Kreikassa Lesboksen saarella tuhannet siirtolaiset ja turvapaikanhakijat olivat lauantaina viettäneet jo neljännen yönsä taivasalla, samalla kun ihmisoikeusjärjestö Human Righs Watch varoitti, että jännitteet siirtolaisten, poliisien ja paikallisten asukkaiden välillä kasvavat koko ajan.

– Jotkut EU-maat ovat luvanneet ottaa vastaan rajoitetun määrän turvapaikanhakijoita Lesbokselta, mutta muuten EU ei ole kyennyt vastaamaan tilanteeseen yhtenäisesti ja riittävästi, järjestö suomi lausunnossaan.

Kymmenen Euroopan unionin jäsenmaata kertoi perjantaina ottavansa vastaan yhteensä 400 ilman saattajaa Morian leireille saapunutta alaikäistä. Valtaosa siirtyy Saksaan tai Ranskaan. Suomi vastaanottaa yksitoista ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa.

Morian leiri tuhoutui tiistaina tulipalossa. Leirillä syttyi keskiviikon ja torstain aikana vielä uusia tulipaloja. Kreikan viranomaisten mukaan ainakin ensimmäinen tulipalo sytytettiin tahallaan sen jälkeen, kun positiivisen koronatestituloksen saaneita määrättiin karanteeniin.

Lesboksen saarelle on julistettu hätätila tulipalojen takia.

”Meillä ei ole edes takkeja”

Lesboksen asukkaat vastustavat jyrkästi Morian leirin rakentamista uudelleen. Viranomaiset ovat käyttäneet armeijan helikoptereita päästäkseen leirin raunioille ohi asukkaiden pystyttämien tiesulkujen.

– Kaikki ajatukset uudelleen rakentamisesta on syytä unohtaa. Saarelaiset eivät kestä tätä enää, vakuutti Mytilenen pormestari Stratis Kytelis.

Samaan aikaan siirtolaisten hätä kasvoi.

– Meillä ei ole edes takkeja, jotka voisimme vetää yöllä päällemme kylmyyttä ja tuulta vastaan. Lisäksi 35 positiivisen koronatestituloksen saanutta on edelleen keskuudessamme. He voivat edelleen levittää covid-19-tautia, koska emme tiedä, keitä he ovat, Moria Corona Awareness Team -ryhmä sanoi Facebookissa.

Ryhmä jakoi Facebookissa kuvia hautausmaalla nukkuvista ihmisistä.

STT

