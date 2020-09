Elolauantai ja Wanhanajan markkinat keräsivät satoja ihmisiä Muurlan kirkonkylään lauantaina. Ajoittain rankaksi yltyneestä sateesta huolimatta markkinoilla riitti tunnelmaa.

Muurlalainen Katja Vitikainen oli levittänyt sateenvarjon myyntipöytänsä suojaksi. Hän oli tullut M-Marketin parkkipaikalle kaupittelemaan kirpputoritavaraa.

– Olen käynyt Elolauantaissa aiemminkin, mutta olen nyt myyjänä ensimmäistä kertaa. Meillä on Muurlassa aivan huikea kyläyhteisö, joten tällaisiin tapahtumiin on ilo lähteä mukaan.

Viereisen myyntipöydän takana istui 10-vuotias Hilla Yrttiaho , joka oli tullut myymään vanhoja lelujaan ja vaatteitaan.

– Tyhjensin kaappeja ja totesin, etten tarvitse näitä enää. Äiti auttoi minua pystyttämään myyntipöydän, Yrttiaho kertoi.

Yrttiahon mukaan kauppa oli käynyt melko rauhallisesti.

– Olen myynyt jo jonkin verran tavaraa, mutta asiakkaita voisi olla enemmänkin, Yrttiaho totesi.

Aiemmista vuosista poiketen Elolauantaissa ei tänä syksynä nähty kylän yhteisiä pihapelejä. Sen sijaan markkinatorilta löytyivät sekä arpajaiskoju että kahvio.

Toisella puolen tietä vietettiin Wanhanajan markkinoita, jotka olivat osa Salon kaupungin Kesä yhdessä -kiertuetta.

Markkinaväki poukkoili sateenvarjoineen sujuvasti tapahtumasta toiseen.

Pertteliläiset Artturi ja Sinikka Vuori olivat pitelemässä sadetta Muurlan Opiston edustalla olevan vaahteran alla. Pariskunta kertoi käyneensä markkinoilla lähes vuosittain.

– Tämä on mukava sosiaalinen tapahtuma, jossa törmää aina tuttuihin. On kiva päästä tänne vähän tuulettumaan, sillä tänä kesänä on tullut vietettyä ihan tarpeeksi aikaa kotosalla, Artturi Vuori naurahti.

– Tarkoituksenamme on kiertää kirpputoripöytiä ja ostaa vähän pikkelssiä talteen talven varalle, hän jatkoi.

Salolainen Taisto Ahokas oli saapunut myymään itse tekemiään koristetuoleja, linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja.

Myyntipöydän viereiseen saaviin oli koottu lauma Ahokkaan vaimon tekemiä keppihevosia.

– Olen täällä myyjänä nyt viidettä vuotta. Nämä markkinat ovat minulle jokavuotinen perinne, Ahokas sanoi.

Somerolainen korukauppias Juhani Juva oli mukana Wanhanajan markkinoilla ensimmäistä kertaa. Hänen myyntipöydälleen oli aseteltu käsintehtyjä hopeakoruja.

– Teen kaikki korut kierrätyshopeasta. Tämä sormessani oleva sormus on tehty lusikasta, Juva kertoi.

Juvan oli tarkoitus siirtyä tänä vuonna täyspäiväiseksi käsityöläiseksi, mutta koronapandemia sotki suunnitelmat. Nyt hän on kiertänyt ahkerasti lähialueen markkinoita ja myyntitapahtumia.

– Tämä homma on kuin minulle tehty. Nautin käsillä tekemisestä ja olen aika suulas kaveri, joten myyntityökään ei tuota ongelmia, Juva nauroi.

Korujen tekemisen ohella Juva kirjoittaa runoja. Hän haluaisi tulevaisuudessa yhdistää kaksi itselleen rakasta asiaa.

– Korun ostaja voisi saada runon kaupanpäällisiksi, Juva suunnitteli.

Muurlan markkinaperinteet ulottuvat 1990-luvun alkupuolelle asti. Ensimmäiset Wanhanajan markkinat järjestettiin Muurlan Opiston pihapiirissä 30 vuotta sitten.

Silloin markkinapäivän ohjelmaan kuului Ylisjärvellä pidetty melontakilpailu ja Seuralassa järjestetyt markkinatanssit.

Tänä vuonna Muurlassa ei melottu eikä tanssittu. Sen sijaan markkinakansaa viihdyttivät Salon Viihdelaulajat. Lisäksi kävijät pääsivät rapsuttelemaan shetlanninponeja ja tutustumaan puukon tekemiseen.

Muurlan päiväkodin vanhempainyhdistyksen jäsenet leikittivät lapsia opiston puistossa. Puuhun kiinnitettyyn julisteeseen oli kerätty leikkejä, joista jokainen sai valita haluamansa.

– Kaikki leikit ovat sellaisia, ettei niissä tarvitse koskettaa toista. Ulkona leikkiminen on turvallista näin korona-aikanakin, huomautti vanhempainyhdistyksen Maria Simonen .

– Tuossa vieressä meillä on koju, jossa myymme lettuja nyt jo kolmatta vuotta. Ne ovat aina menneet hyvin kaupaksi, Simonen jatkoi.

Simonen kertoo, että kaikki letuista ja muista myydyistä tuotteista tienatut rahat käytetään päiväkodin hyväksi.

– Viime vuonna maksoimme päiväkotilaisille retkipäivän bussit, ja tänä vuonna ostimme heille ksylitolipastilleja.