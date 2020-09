Myrkytetty Navalnyi julkaisi Instagramissa kuvan, jossa laskeutuu portaita – ”Tie on selvä, vaikka onkin vielä pitkä”

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on julkaissut Instagramissa kuvan, jossa kävelee alas portaita. Tekstissä hän kertoo toipumisensa edistymisestä.

– Tie on selvä, vaikka onkin vielä pitkä.

Hän kuvaa, miten aivan äskettäin ei vielä tunnistanut ihmisiä eikä pystynyt keskustelemaan. Kun lääkäri pyysi häntä kirjoittamaan taululle sanan, hän ymmärsi pyynnön, mutta ei tiennyt, mistä sanat ottaa.

– Nyt olen kaveri, jonka jalat vapisevat, kun hän kävelee portaita, mutta kuitenkin hän ajattelee: nämähän ovat portaat.

Navalnyi sanoo, että paljon ongelmia on vielä edessä, mutta kiittää häntä hoitaneita berliiniläissairaalan lääkäreitä suurimman ongelman ratkaisusta, siitä, että hänellä on kaikki mahdollisuudet palata yhteiskuntaan.

Navalnyin Instagram-päivityksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Putinin ankara arvostelija sai myrkkyä vaalimatkalla Siperiassa

Venäjän opposition keulahahmona tunnettu Navalnyi on presidentti Vladimir Putinin ja hänen hallintonsa ankara arvostelija.

Navalnyi myrkytettiin elokuussa Novitshok-hermomyrkkyihin kuuluvalla aineella. Tuoreimpien arvelujen perusteella myrkky saattoi olla vesipullossa, joka löytyi hänen avustajiensa mukaan hänen hotellihuoneestaan.

Venäjä on kiistänyt myrkytyksen.

Navalnyi sairastui lentokoneessa, kun hän oli palaamassa Tomskista Siperiasta, jossa oli tekemässä vaalityötä opposition hyväksi. Hän mainosti niin sanottua taktista äänestämistä, joka tähtäsi Venäjän nykyhallinnon kannattajien äänisaaliin vähentämiseen aluevaaleissa.

Navalnyita kuljettanut kone teki välilaskun Omskissa, missä hänet vietiin hoitoon. Omskista hänet siirrettiin Saksaan Berliiniin, vaikka Venäjän viranomaiset yrittivät aluksi estellä siirtoa.

Navalnyi oli pitkään keinotekoisessa koomassa sekä hengityskoneessa. Hänen tilansa alkoi kuitenkin kohentua, ja muutama päivä sitten hän julkaisi Instagramissa ensimmäisen päivityksen sitten sairastumisensa.

– Hei, tässä on Navalnyi. Eilen pystyin hengittämään itse koko päivän.

