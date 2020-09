Suomi höllentää matkustusrajoituksia – matkailu Ruotsista Suomeen vapautuu ensi viikon lauantaista lähtien

Hallitus höllentää Suomen matkustusrajoituksia. Hallitus nostaa turvallisen maan raja-arvoa 25 koronatapaukseen 100 000:ta asukasta kohti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että matkailu Ruotsista, Saksasta ja Norjasta Suomeen vapautuu ensi viikon lauantaista lähtien. Asiasta kertoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) toimittajille Säätytalolla hallituksen neuvotteluiden päätyttyä.

Suomi tulee jatkamaan sisärajavalvontaa näillä näkymin 22. marraskuuta asti, jotta testaukseen perustuvaan maahantulomalliin liittyvät lainsäädäntöhankkeet on saatu valmiiksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) puolestaan kertoi, että liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan ripeästi lakia, jossa siirrytään jäykistä rajarajoituksista testausmalliin. Hän kuvaili mallin olevan testaa ja tule -malli. Lain on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa. Harakka lisäksi kertoi, että raja-arvon 25 ylittävistä maista edellytetään ennakollinen negatiivinen koronatestitulos.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kuvaili, että päätökset poistavat epätietoisuuden tilaa, ja nyt käytännössä pystytään avaamaan matkailun talvisesonki.

– Olen pahoillani, että tässä meni näin myöhään. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, hän totesi.

Lintilä lisäsi, että asia on iso myös Finnairille. Hänen mukaansa jos rajoituksia olisi jatkettu nykyisellään, Finnair olisi ollut aivan erilaisessa kilpailutilanteessa.

Hallitus kertoo tarkemmin muutoksista perjantaina kello 11 tiedotustilaisuudessa.

”Suomen linja on edelleen tiukka”

Kun raja nostetaan 25:een, matkustaminen vapautetaan Euroopan tartuntatautiviraston torstain lukujen mukaan ainakin seuraavista Euroopan maista: Saksa, Ruotsi, Puola, Bulgaria, Norja, Slovakia,Liettua, Viro, Islanti, Kypros, Latvia ja Liechtenstein.

Matkustaminen rajoituksetta on Rajavartiolaitoksen mukaan sallittua tällä hetkellä Virosta, Latviasta, Liettuasta, Slovakiasta, Liechtensteinista, Italiasta, Unkarista ja Vatikaanista. Italian ja Unkarin uusimpien lukujen mukaan edes raja-arvo 25 ei sallisi niistä rajoituksetta Suomeen matkustamista.

Suomen luku oli tartuntatautiviraston mukaan torstaina 7,8 tartuntaa viimeisten 14 päivän sisällä 100 000:ta asukasta kohti.

EU:ssa on valmisteilla yhteinen liikennevalomalli, jotta vapaa liikkuvuus saataisiin palautettua.

Ohisalo myönsi, että Suomen linja on edelleen tiukka.

Lakimuutos velvoittaisi kuljetuspalvelun tarjoajat tarkistamaan koronatodistukset

Lakimuutos, jonka myötä osalta Suomeen saapuvista vaadittaisiin negatiivista koronatestin tulosta, on ollut lausunnolla. Lakiluonnos velvoittaisi kuljetuspalvelun tarjoajat, esimerkiksi lentoyhtiöt, tarkistamaan matkustajien todistukset ja matkustajat puolestaan esittämään todistus kuljetusyrittäjälle ennen liikennevälineeseen nousemista.

Testi tulisi olla otettuna enintään 72 tuntia ennen matkan alkua. Lausuntokierroksella maanantaihin asti olevassa lakiluonnoksessa ehdotetaan, että testivaatimus koskisi alueita, joissa covid-taudin ilmaantuvuus olisi ”suurta”.

Vaatimus negatiivisesta testistä koskisi myös transit-matkustajia, joiden kauttakulkumaa olisi määritelty suuren ilmaantuvuuden maaksi.

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Viivi Salminen

STT

Kuvat: