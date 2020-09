New York Islanders pääsi vihdoin kiinni lohkofinaalivoittoihin – jännitysnäytelmä ratkesi vasta viimeisessä erässä

Jääkiekon NHL:ssä New York Islanders on ottanut elintärkeän voiton Tampa Bay Lightningista idän kolmannessa lohkofinaalissa. Islanders päihitti Lightningin 5-3.

Tampa Bay johtaa nyt ottelusarjaa luvuin 2-1. Stanley Cup -finaaleihin pääsee neljällä voitolla.

Newyorkilaiset avasivat ottelun maalitilin Cal Clutterbuckin maalilla, kun peliä oli pelattu noin 13 minuuttia. Alle neljä minuuttia myöhemmin Lightningin Mihail Sergatshov tasoitti.

Maalinteossa Islanders hallitsi toisessa erässä, ja kolmanteen erään siirryttiin 3-1-lukemissa.

Jännitys tiivistyi ottelun viimeisessä erässä, jossa Tampa Bay pääsi erän puolivälin jälkeen tasoihin newyorkilaisten kanssa. Islandersin Brock Nelson sai kiekon kuitenkin maaliin, kun peliä oli jäljellä enää alle neljä minuuttia. Newyorkilaisten voiton sinetöi Jean-Gabriel Pageau laukomalla kiekon tyhjään maaliin noin puolta minuuttia ennen ottelun päättymistä.

Tampan Bayn maalivahti Andrei Vasilevski torjui 35 laukauksesta 31. Islandersin Semjon Varlamov torjui 34 kertaa.

Islandersin suomalaistähti Leo Komarov nähtiin jäällä vähän yli 11 minuuttia.

Joukkueiden ensimmäisessä finaalikohtaamisessa Tampa Bay rökitti Islandersin peräti 8-2. Toisen finaalin Lightning voitti tiukemmin, kun ottelu päättyi 2-1. Islandersin selviämistä lohkofinaaleihin on pidetty yllättävänä.

Milja Rämö

STT

