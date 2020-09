New Yorkin osavaltiossa yli tuhat uutta koronatartuntaa ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa on raportoitu yli tuhannesta uudesta koronavirustartunnasta vuorokauden sisällä ensimmäistä kertaa sitten alkukesän.

New York oli Yhdysvaltain koronaepidemian ensimmäinen polttopiste. Viimeksi vastaavia tartuntamääriä kirjattiin osavaltiossa 5. kesäkuuta, käy ilmi osavaltion kuvernööri Andrew Cuomon toimiston julkaisemista tilastoista.

– Eilen perjantaina raportoiduista 99 953 testistä 1 005:n tulos oli positiivinen. On ratkaisevan tärkeää, että newyorkilaiset jatkavat Covid-19:n vastaisen taistelun varotoimia edetessämme syksyn influenssakauteen, Cuomo ilmoitti Twitterissä.

Luvut kertovat, että hieman yli prosentilla testatuista todettiin tartunta. New Yorkin terveystilanne on parantunut pandemian ensimmäisen aallon pahimmista päivistä keväällä, ja joitakin rajoituksia on hellitetty. Ulkoruokailuun aiemmin rajoitetut ravintolayrittäjät saavat ensi keskiviikosta lähtien päästää ruokailijoita myös sisätiloihin neljänneksen kapasiteetilla.

Koko maassa tartuntoja on todettu pandemian aikana yli seitsemän miljoonaa ja kuolemia yli 200 000.

STT

