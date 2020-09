Nordea: Suomi sai erävoiton koronataistelussa, mutta vientiteollisuuden epävarmuus voi hidastaa palautumista

Finanssikonserni Nordea ennustaa Suomen talouden supistuvan tänä vuonna viisi prosenttia. Ensi vuonna Nordea ennustaa talouden toipuvan kolmen prosentin kasvuun.

Talousennusteen mukaan Suomi on selättänyt koronapandemian ensimmäisen vaiheen onnistuneesti. Esimerkiksi Suomen bruttokansantuote supistui huhti-kesäkuussa 6,4 prosenttia, kun koko EU-alueella laskua tuli 14 prosenttia.

Nordea onkin maltillistanut aiempaa ennustettaan, jonka mukaan Suomen bruttokansantuotteen olisi supistunut seitsemän prosenttia tänä vuonna.

Etenkin maailmantalouden epävarmat näkymät hidastavat vientisektorin toipumista. Lisäksi jatkuva epävarmuus koronavirustilanteesta varjostaa yksityistä kulutusta, joka toipui Nordean korttidatan mukaan keväästä odotuksia paremmin.

Aiemmassa ennusteessaan Nordea povasi Suomen talouden kasvavan ensi vuonna prosenttiyksikön enemmän eli neljä prosenttia.

– Ennusteessa koronan aiheuttama kuoppa kuroutuu umpeen vuoden 2022 lopussa. Riskinä kuitenkin on, että Suomen vientiteollisuuden tilauskirjat jatkavat supistumistaan ja viennin toipuminen on odotettua hitaampaa, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo tiedotteessa.

– Kustannuskilpailukyvyn ylläpito on edellytys sille, että Suomen vienti pääsee takaisin kasvu-uralle.

Maailmantalous määrittää viennin kohtalon

Vientiteollisuuden toipuminen riippuu maailmantalouden toipumistahdista. Nordean ennusteen mukaan maailmantalous supistuu tänä vuonna 3,5 prosenttia ja nousee 5,3 prosentin kasvuun ensi vuonna. Ennusteen mukaan Kiinassa talous kasvaa jo tänä vuonna puolitoista prosenttia, mutta Eurooppa ja Yhdysvallat saavat odottaa kasvukautta ensi vuoteen saakka.

Nordean pääekonimistin Tuuli Koivun mukaan maailmantalouden riskit liittyvät investointinäkymiin eli siihen, miten kotimaiset yritykset pystyvät luovimaan epävarmoina aikoina.

– Rahaa on kyllä saatavilla keskuspankkien ja valtioiden elvytysohjelmien ansiosta, mutta riittääkö yrityksillä kanttia investoida epävarmassa ympäristössä ja pärjäämmekö koventuvassa kansainvälisessä kilpailussa, kun vahva euro syö hintakilpailukykyämme, Koivu kysyy.

Koronakriisi koulii julkista taloutta

Nordean ennuste olettaa, että koronavirustilanne pysyy maltillisena eikä mittavia rajoitustoimia jouduta ottamaan uudelleen käyttöön. Nordean mukaan koronan aiheuttama notkahdus ja siitä palautuminen heikentävät julkista taloutta merkittävästi useita vuosia, vaikka viruksen talousvaikutukset jäisivätkin lyhytkestoisiksi.

Julkisen velan Nordea ennustaa kasvavan tänä vuonna noin 70 prosenttiin suhteessa bkt:hen, kun viime vuonna se oli noin 60 prosentin tasolla. Velkaantumisen myös ennustetaan jatkuvan tulevina vuosina.

STT

Kuvat: