Nykymenolla Britanniassa 50 000 koronatapausta päivässä ensi kuussa, varoittaa maan hallituksen neuvonantaja

Britannian päivittäisten koronavirustartuntojen määrä nousee ensi kuun puoliväliin mennessä 50 000:een päivässä ilman uusia rajoituksia, varoittaa maan hallituksen tieteellinen neuvonantaja Patrick Vallance. Tämä puolestaan merkitsisi koronavirukseen liitettyjen kuolemantapausten kohoamista yli 200:aan päivässä marraskuussa.

Britannian koronavirustapausten arvioidaan tällä hetkellä kaksinkertaistuvan noin viikossa. Sunnuntaina Britanniassa raportoitiin 3 900 uutta tartuntaa.

– Haasteena on siis varmistaa, ettei kaksinkertaistuminen jatku seitsemän päivän tahtia, Vallance sanoi ja lisäsi sen vaativan nopeita toimia.

Pääministeri Boris Johnsonin johtama hallitus oli viikonloppuna koolla pohtimassa mahdollisia uusia rajoituksia epidemian hillitsemiseksi. Hallituksesta tihkuneiden tietojen mukaan valitusta linjasta on ollut erimielisyyttä, mutta pääministerin ilmoitusta uusista toimista odotetaan silti tämän viikon aikana.

Vallance ja hallituksen terveysneuvonantaja Chris Witty korostivat, ettei kyseessä ole väistämätön ennuste tilanteen kehittymisestä. Nykyinen tautitapausten kaksinkertaistuminen viikossa merkitsisi kuitenkin toteutuessaan eksponentiaalista kasvua eli nopeaa siirtymistä melko alhaisesta tartuntamäärästä korkeisiin lukemiin.

Witty myös muistutti kokemusten muista maista osoittavan, ettei epidemia jää vain jonkin tietyn ikäryhmän tai alueen riesaksi vaan koskettaa ennen pitkää kaikkia. Siksi myös tartuntojen ennaltaehkäiseminen kuuluu kaikille, hän korosti.

Uusi-Seelanti purkaa lähes kaikki koronarajoitukset – maa saattaa olla pian taas virusvapaa

Uusi-Seelanti purkaa koronaviruksen vuoksi asetetut rajoitukset lähes koko maassa.

Maan pääministeri Jacinda Ardern kertoi maanantaina paikallista aikaa, että maa siirtyy Aucklandin kaupunkia lukuun ottamatta rajoitusten alimmalle asteelle myöhään maanantaina. Guardianin mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että maan sisäiset rajoitukset poistetaan. Tiukennetut maahantulosäännöt ovat edelleen voimassa.

Rajoituksia lievennettiin myös Aucklandissa, jossa Uuden-Seelannin tuorein tartuntarypäs todettiin elokuussa 102 päivää sen jälkeen, kun maa oli jo kerran julistautunut vapaaksi viruksesta. Aucklandin tartuntojen lähde ei ole tiedossa.

Pääministerin mukaan tavoitteena on edelleen hävittää virus maasta.

– Terveysministeriön analyysin mukaan on viidenkymmenen prosentin mahdollisuus, että tämän kuun loppuun mennessä olemme taas hävittäneet koronaviruksen, Ardern sanoi.

Noin viiden miljoonan asukkaan Uudessa-Seelannissa koronavirukseen on kuollut vain 25 ihmistä.

