Ohisalo hehkutti omilleen budjettiriihen saavutuksia: ”Turpeen alasajo on alkanut” – kuntavaaleissa tavoitteeksi ennätystulos

Turpeen alasajo energiatuotannossa on alkanut, sanoi puheenjohtaja Maria Ohisalo vihreiden puoluekokouksen avajaispuheessaan.

Sisäministeri Ohisalo viittasi alkuviikosta pidetyn budjettiriihen päätöksiin. Hallitus päätti budjettiriihessä, että turpeen verotus noin kaksinkertaistuu ensi vuonna. Lisäksi turpeen verotuksessa otetaankin käyttöön lattiahintamekanismi vuodesta 2022 lähtien.

– Tällä viikolla teimme päätökset, joilla turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä, Ohisalo sanoi.

Erityisesti hallituskumppani keskustalle turpeeseen liittyvät päätökset ovat olleet vaikeita. Ohisalo toisti budjettiriihen yhteydessä sanomansa linjauksen, että turvetuottajia tuetaan uuden elinkeinon löytämisessä.

– On annettava tilaisuuksia uudelleen kouluttautumiseen ja tukea osaamisen kehittämiseen.

Vastaus Orpon ja Saarikon linjapuheisiin

Puheessaan Ohisalo asetti tavoitteeksi ensi kevään kuntavaaleihin, että vihreiden vaalituloksen on oltava parempi kuin koskaan ennen.

– Meillä on oltava enemmän vihreitä ehdokkaita kuin koskaan ennen, ja meillä on oltava ehdokkaita useammassa kunnassa kuin koskaan ennen, hän sanoi.

Ohisalo vastasi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon kahta viikkoa aiemmin kokoomuksen puoluekokouksessa pitämään linjapuheeseen. Orpo sanoi tuolloin, että kunnissa kasataan historiallisia leikkauslistoja. Ohisalon mukaan kuntiin pitää pikemminkin luoda toivoa hyvästä huomisesta.

Sisäministeri vastasi epäsuorasti myös keskustan tuoreen puheenjohtajan Annika Saarikon eilen pitämään linjapuheeseen. Saarikko mainitsi puheessaan nuorten ilmastoahdistusta lietsovat mielenosoituskyltit.

Ohisalo ei maininnut puheessaan hallitustoveri Saarikkoa, mutta sanoi, ettei nuorilta ilmastoaktivisteilta tule sulkea korvia.

– Ilmastoliikkeen huoli on oikeutettu, ja heille kuuluu myös kiitos ilmastoasioiden esillä pitämisestä ja päättäjien jatkuvasta kirittämisestä.

Ohisalo: ”Tietyt tahot” eivät halua edistää hallitusohjelmaa

Ohisalo kiisti puheen jälkeen tiedotustilaisuudessa, että vihreät tavoittelisi nykyisessä hallituksessa kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita kuin olisi hallitusohjelmassa sovittu. Hänen mukaansa hallitus päättää konkreettisista toimenpiteistä linjausten toteuttamiseksi eikä linjausten kiristämisestä.

– Tarvitsemme lisää konkreettisia päätöksiä. Se ei tarkoita sitä, että menisimme yli hallitusohjelman, Ohisalo sanoi.

– On ollut sellaistakin ilmaa, että edes hallitusohjelman tavoitteita tietyt tahot eivät ole halunneet edistää, tai on sanottu, että siirretään niitä pidemmälle. Siiloin ei pysytä yhteisessä hallitusohjelmassa, ja tämä on kriittistä vihreille.

Pitko tarttui uuden kaivoslain valmisteluun

Puoluekokouksen aluksi omat tervehdyspuheenvuoronsa pitivät myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko ja puolueen tuorein europarlamentaarikko Alviina Alametsä.

Pitko syytti vihreiden puoluekokouksen aluksi pitämässään puheenvuorossa työ- ja elinkeinoministeriötä hallitusohjelman rikkomisesta. Hänen mukaansa puolueen on pidettävä huolta, ettei kaivoslain uudistusta vesitetä.

– Valitettavasti uuden lain valmistelu työ- ja elinkeinoministeriössä on tähän mennessä ollut epäluottamusta herättävää ja suoranaisesti hallitusohjelman vastaista, Pitko sanoi.

Pitko tarkensi myöhemmin kantaansa tiedotustilaisuudessa. Hän kritisoi ministeriön asettamaa työryhmää, joka on laatinut luonnoksen uudeksi laiksi.

Tämä luonnos ei hänen mukaansa vastaa hallitusohjelmaa. Pitko arvostelee ryhmää kaivostoimijoiden yliedustuksesta.

– Nyt kun on nähty, mihin lopputulemaan ryhmä on tullut, on selvää, että painotus näkyy siinä (lakiluonnoksessa), Pitko sanoi.

– Luonnos jopa helpottaa kaivostoimijoiden malminetsintää.

Malminetsinnän rajoituksesta ei kirjausta hallitusohjelmassa

Hallitusohjelmassa on sovittu kaivoslainsäädännön uudistamisesta. Pitkon mukaan vihreillä on asiassa kolme tavoitetta. Niistä ensimmäisenä hän mainitsi sen, ettei luonnonsuojelualueilla saa tapahtua malminetsintää. Lisäksi puolue ajaa kunnille ja asukkaille oikeutta estää kaivoksen avaaminen sekä saamelaisten oikeuden huomiointia.

Sanatarkkaa muotoilua malminetsinnän rajoittamisesta hallitusohjelmassa ei ole. Kirjauksen mukaan lakia uudistaessa ”selvitetään malminetsintäoikeuden lupaprosesseja, käytänteitä ja mahdollisia rajoittamistarpeita luonnonsuojelualueilla”.

– Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen, ohjelmaan on kirjattu.

Ohjelman mukaan kunnille säädetään oikeus päättää kaivostoiminnasta alueellaan kaavoituksella. Myös kiinteistön- ja maanomistajien asemaa on tarkoitus parantaa sekä alkuperäiskansojen oikeudet huomioida.

Kaksipäiväinen kokous

Vihreät pitää puoluekokouksensa etänä Helsingin Hernesaaresta käsin. Kokous kestää kaksi päivää. Vuosittain puoluekokouksensa pitävillä vihreillä ei ole tänä vuonna luvassa henkilövalintoja, mutta puolueen odotetaan huomenna hyväksyvän uuden periaateohjelmansa.

Ohisalo korosti puheessaan ohjelmatyön merkitystä. Hän viittasi puolueen poliittiseen ohjelmaan, johon kaksi vuotta aiemmin kirjattiin tavoitteet päästökauppakompensaation poistamisesta ja hiilidioksiditonnien lattiahinnasta.

– Tällä viikolla ensimmäinen näistä toteutui sellaisenaan ja jälkimmäinen turpeen osalta. Sillä, mitä huomenna hyväksytte uuteen periaateohjelmaamme, tulee olemaan vielä joku päivä yhtä suuri vaikutus, Ohisalo sanoi.

STT

