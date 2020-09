Öljyä tiellä Somerolla

Someron Helsingintielle on valunut öljyä. Kahden kilometrin pituinen öljyvana sijaitsee noin 20 kilometriä Someron keskustasta Helsinkiin päin.

Helsingin suuntaan kulkevan ajoradan reunassa oleva öljy ei aiheuta tällä hetkellä vaaraa liikenteelle. Öljy saattaa kuitenkin muuttua liukkaaksi, mikäli ajoradalle sataa vettä.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen öljyvanasta hieman ennen iltayhdeksää.

Päivystävä palomestari kertoo, että silminnäkijähavaintojen mukaan öljy on ollut tiellä ainakin eilisestä asti. Pelastuslaitoksella ei ole tietoa siitä, miten tai mistä öljy on päätynyt tielle.

Turun liikennekeskus on antanut varoituksen tiellä olevasta öljystä. Pelastuslaitos on poistunut paikalta, ja tieliikennekeskuksen urakoitsija on ottanut tilanteen hoidettavakseen.

Paikalla oli kolme pelastusyksikköä.