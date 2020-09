Omistajan rahatilanne voi vaikuttaa lemmikin lopettamispäätökseen

Lemmikin lopettamisen taustalla voi olla paitsi eläimen terveyteen liittyviä, myös taloudellisia syitä. Esimerkiksi vakavien tapaturmien jälkeen lemmikin paraneminen saattaa vaatia suuria leikkauksia tai tehohoitoa, joihin kaikilla omistajilla ei ole varaa, kertoo Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi.

– Usein tällaiset päätökset liittyvät tilanteisiin, joissa lemmikin selviäminen on epävarmaa. Lemmikin omistajien tulisi aina valmistautua yllättäviin kuluihin jo etukäteen tai hankkia lemmikille vakuutus, Kiviniemi sanoo.

Eläinlääkäriketju Evidensian dosentin ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkärin Minna Rinkisen kokemuksen mukaan lemmikkien omistajat eivät päädy eläimen lopettamiseen kevyin perustein. Taloudelliset syyt voivat olla yksi päätöksentekoperuste, mutta useimmiten vain sellaisissa tapauksissa, joissa elinajanodote olisi kalliiden hoitojen jälkeen muutenkin lyhyt tai lemmikillä on myös muita vakavia vaivoja.

Rinkinen kertoo, että yleisesti ottaen kissat ovat koiria heikommassa asemassa myös lopettamispäätösten pohdinnassa. Osin tähän voi vaikuttaa lemmikin hankintahinta. Kissa on mahdollista hankkia jopa ilmaiseksi, ja sitä pidetään edelleen helppona ja halpana lemmikkinä.

– Jos edessä olisikin kalliita hoitoja, omistaja voi päätyä lopettamispäätökseen kevyemmin perustein. Kissoille myös otetaan koiria harvemmin vakuutuksia, jotka auttaisivat kulujen kanssa, Rinkinen sanoo.

Kotona kuoleminen on harvoin eläimen etu

Rinkisen mukaan lopettaminen eläinlääkärin vastaanotolla on selvästi yleisin lemmikkien kuolinsyy etenkin koirilla ja kissoilla. Kuolemaan johtavia tapaturmia lukuun ottamatta lemmikin elämän päättyminen on siis lähes aina jollakin lailla ennakoitavissa.

Rinkinen käyttää lopettamispäätöksestä termiä eutanasia.

– Joskus harvoin tulee vastaan omistajia, jotka ajattelevat, että lemmikin olisi paras kuolla kotona, mutta se on harvoin eläimen edun mukaista. Kuolema voi olla hyvin tuskallinen. Eutanasia on eläinten oikeuksien puolustamista ja keino välttää turhaa kärsimystä.

Iäkkään lemmikin lopettamispäätöksen taustalla on Rinkisen mukaan usein erilaisia kroonisia sairauksia, joiden takia lemmikin elämänlaatu on heikentynyt merkittävästi. Iäkkäillä lemmikeillä voi olla myös esimerkiksi munuaisten vajaatoimintaa, syöpäsairauksia tai suurta kipua aiheuttavia niveloireita.

Jos nuorempi lemmikki lopetetaan, taustalla on usein jokin vakava sairaus, jota ei ole mahdollista hoitaa tai johon hoidot eivät tehoa. Myös erilaiset vakavat vammautumiset ja tapaturmat voivat koitua lemmikin kohtaloksi ennenaikaisesti.

– Jos esimerkiksi kissa jää auton alle tai putoaa ikkunasta, se voi loukkaantua niin vakavasti, että odotettavissa oleva elämä olisi niin huonoa, ettei hoitoihin kannata edes lähteä, Rinkinen sanoo.

Joskus lemmikeillä havaitaan synnynnäisiä epämuodostumia vasta myöhemmällä iällä. Synnynnäiset kehityshäiriöt taas ovat yleisimpiä jalostetuilla koirilla.

Yllättävä kuolema saattaa pitkittää suruprosessia

Rakkaan lemmikin kuolema on omistajalle usein suuri suru, josta toipuminen vie aikaa. Lemmikki voi olla omistajalleen perheenjäsen, jonka kuolema jättää suuren aukon, huomauttaa Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen.

– Monelle, varsinkin lapselle, lemmikkieläimen kuolema voi olla myös ensimmäinen kokemus kuolemasta ylipäätään.

Usein surun asteeseen ja toipumisen kestoon vaikuttaa se, kuinka läheinen suhde lemmikkiin on ollut. Onko se ollut vain eläin muiden joukossa vai todella rakas ja merkityksellinen osa elämää?

Suruun vaikuttaa Turusen mukaan myös se, onko lemmikin kuolema ollut ennustettavissa. Joskus kuolintapaan on liittynyt jotain poikkeuksellista tai odottamatonta, johon ei ole voinut millään lailla valmistautua. Silloin ihminen joutuu menetyksen lisäksi käsittelemään myös järkytystä.

– Meille ihmisille on ylipäätään tärkeää, että pystymme ennakoimaan ja valmistautumaan hankaliin ja haastaviin tilanteisiin mahdollisimman hyvin. Silloin saamme hallinnan tunnetta ja lähestyvästä kuolemastakin jää pois yllättävyys, joka voi pitkittää suruprosessia.

Turusen mukaan toipumista hankaloittaa helposti myös se, jos suruun yhdistyy syyllisyyttä: omistaja ei ole esimerkiksi tunnistanut lemmikin sairastumista, ja lemmikki on viety eläinlääkärille liian myöhään.

Turunen muistuttaa, että lemmikin kärsimys ei aina näy päällepäin. Syyllisyys on tärkeä tunne ymmärtää, jotta siitä saa päästettyä irti. Turunen suosittelee keskustelemaan asiasta eläinlääkärin kanssa.

Lemmikin kuolemasta tulisi puhua lapselle ikätason mukaisesti. On tärkeä sanoittaa lapselle, mitä kuolema on. Pienelle lapselle riittää vähäinenkin tieto, mutta vanhempi lapsi voi haluta pohtia asiaa monelta kantilta ja pitkään.

Asiaa ei kannata yrittää verhota. Lapsen voi ottaa mukaan esimerkiksi hautaamaan lemmikkiä.

Janita Virtanen

STT