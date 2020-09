Pääministeri Marin on Helsinki Priden virallinen suojelija

Pääministeri Sanna Marin (sd.) toimii Helsinki Priden virallisena suojelijana tänä ja ensi vuonna, kertoo Pride-yhteisö verkkosivuillaan.

Pride-yhteisön puheenjohtajan Aaro Horsman mukaan on suuri kunnia saada Marin Helsinki Priden suojelijaksi.

– Marin on monelle meistä esikuva niin hänen taustansa kuin vahvan ja empaattisen johtajuutensa takia, Horsma sanoo tiedotteessa.

Helsinki Priden suojelijana toimii nyt ensimmäistä kertaa Suomen pääministeri. Marin kertoo blogikirjoituksessaan Pride-yhteisön sivuilla, että tänä vuonna ensimmäistä kertaa nostetaan Priden kunniaksi liput salkoon koko valtioneuvostossa.

Helsinki Pride on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti syksyllä eli 7.-13. syyskuuta.

Helsinki Pridessa ei ole tänä vuonna suurta yhteiskulkuetta koronavirustilanteen vuoksi. Sen sijaan järjestetään virtuaalikulkue, ja ihmisiä kannustetaan marssimaan ystäviensä kanssa kaupungilla omaa Pride-reittiä.

Iiro-Matti Nieminen

STT

