Pandemian aikana julkaistu ensimmäinen merkittävä Hollywood-elokuva Tenet tilitti yli 20 miljoonan dollarin tuotot ensimmäisellä esitysviikollaan

Elokuvateattereiden rimpuillessa koronaviruspandemian kourissa Christopher Nolanin ohjaama Hollywood-elokuva Tenet on tilittänyt ensimmäisen viiden esityspäivän aikana 20,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Tavallisesti tuotto olisi huolestuttava 200 miljoonan dollarin elokuvatuotannolle. Elokuvayhtiö Warner Bros sanoi tiedotteessa, että tuottoisuus on odotusten alapäässä. Se kuitenkin huomautti, että tulokselle ei ole pandemian takia kelpoa vertailukohtaa.

Tenet on ensimmäinen merkittävä Hollywood-julkaisu kuuteen kuukauteen.

STT

Kuvat: