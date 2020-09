Pariisin puukkoiskua tutkitaan terrorismina – iskun jälkeen otettu kiinni useita ihmisiä

Pariisissa tänään tapahtunutta puukkoiskua tutkii terrorismin vastainen yksikkö. Poliisin mukaan kaksi ihmistä haavoittui iskussa, joka tehtiin lähellä satiirilehti Charlie Hebdon entistä toimitusta Pariisin 11. kaupunginosassa. Haavoittuneiden tilaa kuvailtiin perjantaina kriittiseksi.

Aiemmin päivällä uhreja kerrottiin olevan neljä, joista kaksi oli haavoittunut vakavasti, mutta tiedot ovat sittemmin päivittyneet.

Ranskan pääministeri Jean Castexin mukaan iskun uhrien henget eivät ole vaarassa.Castex vieraili perjantaina tapahtumapaikalla Pariisin pormestarin Anne Hidalgon kanssa.

Perjantaina otettiin kiinni yhteensä seitsemän ihmistä. Poliisi otti alkujaan kiinni yhden miehen teosta epäiltynä. Tätä aiotaan kuulustella muun muassa terrorismiin liittyvästä murhayrityksestä ja yhteistyöstä terroristien kanssa.

Le Parisien -sanomalehden lähteiden mukaan pääepäilty olisi 18-vuotias Pakistanissa syntynyt mies. AFP:n mukaan terrorismin vastaisen yksikön johtaja Jean-Francois Ricard on vahvistanut epäillyn iän ja sukupuolen vastaavan Le Parisienin tietoja.

Iskuun liittyen otettiin päivällä kiinni myös toinen henkilö. Ricardin mukaan toinen kiinni otettu on 33-vuotias, ja häntä kuulustellaan, jotta hänen yhteytensä pääepäiltyyn saataisiin selville.

Lisäksi AFP:n ja Le Parisienin siteeraama oikeusviranomaislähde kertoi viidestä uudesta pidätyksestä perjantai-iltana. Le Parisienin mukaan kyse on pääepäillyn huonetovereista, jotka ovat syntyneet vuosien 1983 ja 1996 välillä. AFP:n mukaan kiinniotot tekivät terrorisminvastaiset tutkijat, jotka tekivät kotietsintää pääepäillyn Pariisissa Pantinin esikaupunkialueella sijaitsevaan kotiin.

Sisäministeri: Selkeästi kyse islamistisesta terrorismista

Ranskan sisäministerin Gerald Darmaninin mukaan Pariisin tämänpäiväisessä puukkoiskussa on selkeästi kyse islamistisesta terrorismista. Le Parisienin mukaan ministeri kommentoi iskua France 2 -televisiokanavan haastattelussa.

Darmainin mielestä asiasta ei ole juuri epäilystä. Hän kuvailee iskua uudeksi veriseksi hyökkäykseksi maata ja sen journalisteja vastaan.

”Menin ikkunaan ja näin kollegani verisenä”

Parturi Hassani Erwan, 23, kertoi uutistoimisto AFP:lle menneensä lounaalle ravintolaan puolenpäivän aikoihin. Kun hänen seurueensa saapui paikalle, esimies alkoi huutaa ”Menkää, menkää, on tapahtunut isku.” Erwanin mukaan he juoksivat sisälle parturiliikkeeseen ja lukittautuivat sisään neljän asiakkaan kanssa.

Premieres Lignes -uutistuotantoyhtiön perustaja ja yksi yhtiön johtajista, Paul Moreira kertoi AFP:lle, että teräaseella varustautunut mies oli hyökännyt kahden Premiere Lignesin työntekijän kimppuun. Tupakkatauolla olleet työntekijät ovat hänen mukaansa ”hyvin pahasti haavoittuneita”.

– Kaksi kollegaa oli polttamassa savukkeita kadulla. Kuulin huutoja. Menin ikkunaan ja näin kollegani, verisenä, viidakkoveistä heiluttavan miehen jahtaamana, eräs tuotantoyhtiön työntekijä taas kuvaili tapausta AFP:n mukaan.

– Tiedämme, että kaksi kollegaamme on haavoittunut, mutta emme tiedä tällä hetkellä muuta, jatkoi työntekijä, joka ei halunnut nimeään julki.

Poliisin kerrottiin myös eristäneen aiemmin päivällä 11. kaupunginosassa sijaitsevan naapuruston etsintöjen vuoksi. Le Parisien kertoi paikallista aikaa puoli kahden jälkeen iltapäivällä, ettei tapahtumapaikalta löytyneestä epäilyttävästä paketista ollut löytynyt räjähteitä. Asiasta kertoi lehden mukaan poliisi.

Vuoden 2015 iskun oikeudenkäynti alkoi hiljattain

Ranskassa alkoi hiljattain oikeudenkäynti, joka koskee Charlie Hebdon toimitukseen sekä juutalaisten kosherkauppaan vuonna 2015 tehtyjä terrori-iskuja.

Lehden toimitukseen hyökänneet islamistiveljekset Said ja Cherif Kouachi surmasivat tammikuussa 2015 yhteensä 12 ihmistä, joista moni oli tunnettuja pilapiirtäjiä. Poliisi ampui hyökkääjät piirityksen päätteeksi lähellä Pariisia pari päivää myöhemmin.

Oikeudenkäynnissä käsitellään myös juutalaisten Hyper Cacher -ruokakauppaan Pariisissa samoina päivinä tehtyä iskua. Siinä kuoli hyökkääjän Amedy Coulibalyn lisäksi neljä ihmistä. Coulibaly oli lisäksi ampunut yhden poliisin edellisenä päivänä.

Oikeudenkäynnissä on syytettynä 14 ihmistä, joiden katsotaan auttaneen ratkaisevasti iskujen tekemisessä. Koronaepidemia viivästytti oikeudenkäynnin alkamista kuukausilla.

Charlie Hebdo -lehti julkaisi oikeudenkäynnin alkajaisiksi uudelleen profeetta Muhammadia kuvaavat pilapiirrokset, jotka olivat suututtaneet muslimeja. Ainakin terroristiverkosto al-Qaida on uhannut lehteä uusilla iskuilla pilakuvan julkaisun jälkeen, kertoo New York Times. Lehden toimitus on jo aiemmin siirretty uuteen, salaiseen osoitteeseen.

Pääministeri Castex: Vakava tapaus

Charlie Hebdo vannoi iltapäivällä Twitterissä tukeaan ja solidaarisuuttaan vanhoille naapureilleen, kollegoilleen Premier Lignesillä sekä muille ihmisille, joiden elämään vastenmielinen isku on vaikuttanut.

Useita kouluja määrättiin tapahtuneen jälkeen välittömästi eristyksiin, eikä ketään päästetty opinahjoihin sisään eikä niistä ulos. Varotoimena tehty eristys purettiin kuitenkin ennen iltapäiväkolmea paikallista aikaa.

– Pariisissa on sattunut vakava tapaus, sanoi pääministeri Castex aiemmin päivällä iskun jälkeen.

Castex kommentoi tapausta aiemmin päivällä juuri ennen kuin hänen oli määrä puhua toimittajille Pariisin pohjoisosaan kohdistuvalla vierailulla. Hän kuitenkin perui tapahtuman, jotta hän saattoi lähteä sisäministeriön kriisikeskukseen.

Pääministeri vakuutti perjantaina tapahtumapaikalla vieraillessaan, että hänen hallituksensa sitoutuu tiukasti taistelemaan terrorismia vastaan kaikin mahdollisin keinoin. Le Parisienin mukaan hän kertoi turvallisuus- ja pelastushenkilöstön puuttuneen tilanteeseen hyvin nopeasti.

Le Pen yritti valjastaa tapahtuneen maahanmuuttokritiikiksi

Iskun jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel julisti antavansa täyden tukensa Ranskan kansalle.

– Kaikki ajatukseni ovat tämän pelkurimaisen väkivallan uhrien luona. Terrorilla ei ole paikkaa Euroopan alueella, Michel kertoi Twitterissä.

Michelin lisäksi myös muun muassa naapurimaa Italian pääministeri Giuseppe Conte on ilmaissut solidaarisuuttaan ranskalaisille sosiaalisessa mediassa.

Ranskalaispuolue kansallisen liittouman johtaja Marine Le Pen sen sijaan käänsi tapahtuneen perjantai-iltapäivänä maahanmuuttokritiikiksi, vaikka puukkoiskun tutkinta on vielä kesken eikä tekijästä ole tarjottu juuri mitään tietoja julkisuuteen.

– Kuinka monta uhria olisimme pystyneet välttämään, jos olisimme vain rajoittaneet maahanmuuttopolitiikkaamme, Le Pen jylisi Twitterissä ja väläytteli laittomasti maahan tulleiden ihmisten järjestelmällisiä karkoituksia.

– Poliittinen pelkuruus ei ole enää mahdollista, hän jatkoi.

Pariisia Ranskan parlamentin alahuoneessa edustava presidentti Emmanuel Macronin LREM-puolueen kansanedustaja Pierre Person julkaisi pian pisteliään kritiikin Le Penin tviittiin.

– Et tiedä mitään ja veri ei ole vielä edes kuivunut ja syljet ulos myrkkyäsi. Niin 11. kaupunginosan asukkaat kuin Ranskakaan eivät tarvitse vihaasi, Person vastasi Le Penin julistuksiin Twitterissä.

Sanna Raita-aho, Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: