Paulig aikoo investoida 45 miljoonaa euroa tortillatehtaaseen Belgiassa

Elintarvikeyhtiö Paulig suunnittelee investoivansa 45 miljoonaa euroa uuden tehtaan rakentamiseen Belgiaan, yhtiö kertoi perjantaina.

Vanhojen tuotantotilojen viereen Belgian Roeselareen rakennettava tehdas keskittyy tortillatuotantoon. Pauligin tavoitteena on saada tuotanto käyntiin uudessa tehtaassa vuoden 2022 keväällä.

Toimitusjohtaja Rolf Ladaun mukaan kyseessä on Pauligin suurin investointi Suomen ulkopuolelle.

Pauligilla on tällä hetkellä neljä texmex-tuotteita valmistavaa tehdasta Euroopassa. Niistä kaksi sijaitsee Roeselaressa, missä yhtiöllä on ennestään noin 700 työntekijää. Kaikkiaan Pauligilla on noin 2 100 työntekijää, joista viidesosa Suomessa.

Paulig valmistaa texmex-tuotteita muun muassa Santa Maria -brändillä. Vuosikertomuksessaan Paulig sanoo, että texmex on yhtiön valikoiman tärkein kasvukategoria.

STT

Kuvat: