Pelaajat karanteenissa, Jokereille pitkä pelitauko: ”Ikävää, mutta olihan tämä takaraivossa, että näin voi tapahtua”

KHL-jääkiekkoliigan Jokereita ei nähdä kaukalossa pariin viikkoon. Helsinkiläisseura kertoi perjantaina, että sen pelaajat on asetettu 14 päivän karanteeniin koronavirusaltistumisen vuoksi. Jokerit kohtasi keskiviikkona Helsingissä Neftehimik Nizhnekamskin, jonka pelaajistossa ja henkilökunnassa todettiin koronavirustartuntoja joukkueen matkattua seuraavaan peliinsä Latvian Riikaan.

Jokerit kertoi, että keskiviikkona pelanneiden pelaajien voidaan katsoa altistuneen virukselle, mutta muu seurahenkilökunta ei ole ollut tekemisissä vastustajajoukkueen kanssa. Jokerit kävivät koronavirustestissä torstaina saatuaan KHL:ltä tietoa Neftehimikin tilanteesta, ja tulokset olivat kaikki negatiivisia.

Jokereilta siirtyi perjantainen kotiottelu Ak Bars Kazania vastaan, ja uusia pelipäiviä jahdataan myös neljälle seuraavalle ottelulle. Kotipelit Severstalia vastaan 15. syyskuuta ja Metallurgia vastaan 17. syyskuuta siirretään myöhemmin sovittavaan ajankohtaan, samoin kuin vieraspelit Vitjazia vastaan 19. syyskuuta ja TsSKA:ta vastaan 21. syyskuuta. Kotipeli Sibiriä vastaan 25. syyskuuta on ainakin toistaiseksi vielä paikallaan.

– Ikävää, mutta olihan tämä takaraivossa, että näin voi tapahtua. Mutta asian kanssa täytyy elää, ei auta murehtia vaan katsoa eteenpäin, Jokerien puheenjohtaja ja GM Jari Kurri kommentoi STT:lle.

– Karanteeni aiheuttaa haasteita, mutta vaihtoehtoja ei ole.

Neftehimikin ryhmää ei testattu Suomessa, mutta Kurrin mukaan vastustaja oli käynyt Venäjällä testeissä ennen tuloaan Suomeen ja tulokset olivat negatiivisia.

Venäjällä kerrottiin perjantaina uutistoimisto Tassin mukaan, että edeltävän 24 tunnin aikana maassa on kirjattu 5 504 uutta koronatapausta. Lukema on korkein sitten heinäkuun lopun. KHL:ään tautiaallolla on tietenkin vaikutuksensa ainakin ottelusiirtojen myötä, mutta Kurri ei näe, että liigaa uhkaisi vaikkapa keskeytys tai jokin muu toimenpide.

– En usko, toivotaan että tämä jää tähän, kiekkolegenda päätti ja kertoi vielä, että Jokerit ”työstää koko ajan” nyt pelaamatta jääneille otteluille uusia päivämääriä.

”Tästäkin selvitään”

Päävalmentaja Lauri Marjamäelle tilanne on totta kai hankala. Kaksi viikkoa ilman luotsattavia ei varmasti helpota paluuta peleihin, jahka se koittaa.

– Ikävä tilanne kaiken kaikkiaan. Olimme iloisia päästessämme pelaamaan kaksi ottelua (kauden avauksen jäätyä pelaamatta Valko-Venäjän tilanteen myötä), mutta sitten tuli tämä takapakki, Marjamäki kommentoi STT:lle.

– Positiivista tässä on se, että kaikki (torstain) testitulokset olivat negatiivisia. Maanantaina sitten uudet testit vielä.

Marjamäki ja muu valmennus miettii lähipäivät, kuinka tästä(kin) poikkeustilanteesta selvitään mahdollisimman kuivin jaloin.

– Pienryhmäharjoittelua ja muuta, päävalmentaja pohtii.

– Ei lannistuta, tästäkin selvitään ja uskotaan positiivisempaan huomiseen.

STT

