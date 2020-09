Perinteiset, mutta erilaiset Syysuinnit – Salon Uimaritkin on joutunut tekemään useita poikkeusjärjestelyitä

Salon Uimarien suositut Syysuinnit käydään lauantaina poikkeusjärjestelyin. Koronaviruksen vuoksi järjestävän seuran talkoolaisille on tullut niputtain uusia huomioonotettavia asioita.

Yleisöä ei esimerkiksi päästetä kilpailupaikalle.

– Kilpailutoimikunta on ollut päivittäin tekemisissä. Kilpailunjohtajat ovat tehneet valtavan työn, jotta kaikki olisi kunnossa, SalU:n sihteeri Anna-Maria Änäkkälä kiittelee.

Kilpailupaikalle Urheilupuiston uimahalliin on tehty seuroille omia tiloja, joissa uimarit oleskelevat lähtöjen välissä. Järjestävän seuran uimareille on esimerkiksi varattu hallin jumppasali. Myös verryttelyuinnissa seuroille on varattu omia ratoja altaasta.

– Kaikki tuntuvat tiedostavan tilanteen. Esimerkiksi yksi seura otti juuri yhteyttä, että he tulevat kisapaikalle vasta iltapäivällä, koska heidän uimarien sarjansa ovat vasta silloin, Änäkkälä kertoo.

– Emme voi pakottaa ketään pitämään maskeja, mutta olemme antaneet vahvan maskisuosituksen toimitsijoille. Olemme varanneet maskeja niin, että ne voidaan vaihtaa parin tunnin välein.

Yhtenä varotoimenpiteenä uimahallissa ei ole tapahtuman aikana kahviota.

Uimareita on ilmoittautunut kisaan yhteensä 236. Valmentajista ja huoltajista halliin pääsevät vain etukäteen ilmoittautuneet. Änäkkälän keräämässä nimilistassa oli perjantaina noin 30 nimeä. Lisäksi toimitsijoita on 40.

Salon Syysuinnit ovat siksikin suositut, koska samassa altaassa pitäisi uida loka-marraskuun vaihteessa ikäkausimestaruuskilpailujen karsinnat. Seurat haluavat tulla Saloon tutustumaan ja testaamaan kilpailupaikan IKM-karsintaa silmällä pitäen.

Viime vuonna SalU:n uimareita selvisi ennätyksellisen paljon ikäkausimestaruuskilpailujen finaaleihin. Kesällä Porissa SalUn uimareita oli kahdeksan ja talvella Vaasassa kymmenen.

Hyvässä nosteessa olevan Salon Uimarien johdossa on tapahtunut kesän ja syksyn aikana muutoksia.

Valmennuspäällikkö Wiljam Leinonen lopetti tehtävässään heinäkuun lopussa. Viime viikolla pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa vaihtui seuran puheenjohtaja. Anu Heikkilä lopetti tehtävässään ja hänen tilalleen valittiin Anssi Laaksonen.