Pirkka ja sateenkaari

ASKO LEHTONEN.

Parin viime viikon aikana on julkisuudessa veivattu, onko puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marinin lämmittämä esitys kuusituntisesta työpäivästä uhka vai mahdollisuus.

Ajatuksessa työajan lyhentämisestä on edelleen olennaisena elementtinä se, että työtä tehdään., vaikka nykyistä vähemmän.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen oli Marinin puheen aikoihin liikkeellä toisenlaisella kulmalla. Hän ilmoitti, että lopetetaan työteko kokonaan, ainakin Kaipolassa.

Miksi Suomessa on nyt tällaista? Siihen pystyy vastaamaan Keskon pääjohtaja ja Elinkeinoelämän keskusliiton varapuheenjohtaja Mikko Helander.

Hän vertasi Suomea Pohjois-Koreaan ja Kreikkaan.

Kreikkaan ehkä siksi, että sielläkin on elänyt historiaan jääneitä ajattelijoita, mutta varmasti siksi, että se ottaa velkaa.

Pohjois-Korea taas on Helanderin mukaan ainoa maa, jossa sosialismi on viety pidemmälle kuin Suomessa.

Monipuolista kauppaa tekevä Kesko osaa rekrytoida johtajia, joiden puheet synnyttävät lisää puhetta.

Edellinen pääjohtaja Matti Halmesmäki huumaantui viime vuosikymmenen alussa silloisen pääministerin Mari Kiviniemen olemuksesta niin, että nimitti häntä kokovartaloministeriksi.

Audin keskolaisen maahantuojan myyntijohtaja Esko Kiesi puolestaan arvioi naisten johtamistaitoja ja vertaili naista ja autoa tavalla, joka imarteli autoa.

Onko Suomi kansainvälisen sosialismibarometrin toisella tilalla? Jotain perää asiassa kai täytyy olla, jos kovapalkkainen K-kauppias niin julkisesti sanoo.

Keskon menestystä suomalainen sosialismi ei kuitenkaan ole jarruttanut niin kuin ei ole koronakaan. Viisivuotissuunnitelmakauden ensimmäisen vuoden ensimmäisellä puoliskolla on tehty hyvää tulosta.

Sosialismia onkin kahta lajia: kovakouraisempaa premiumia ja pehmeämpää Pirkka-sosialismia.

Pirkasta päästään kätevästi S-ryhmän kilpailevaan brändiin ja Salon kaupunginhallituksen tämän viikon kokoukseen.

Sosiaalisessa mediassa ei tehdä päätöksiä, mutta siellä kohistaan niistä. Salon kaupunginhallitus päätti enemmistön voimalla, että kaupunki ei liputa ensi viikolla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-tapahtuman yhteydessä.

Tulos olisi voinut olla toisenlainen, jos salkoon olisi pitänyt vetää Priden sateenkaarilipun sijasta osuuskauppalainen Rainbow-lippu.