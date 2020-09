Minskissä pidätettiin jälleen satoja, opposition ehdokas vakuutti hallinnon kaatuvan

Valko-Venäjällä poliisi pidätti jälleen satoja mielenosoittajia, kun maan pääkaupunkiin Minskiin ja useisiin muihin kaupunkeihin kerääntyi tuhansittain ihmisiä totuttuun tapaan vaatimaan Aljaksandr Lukashenkan eroa.

Vaikka Minskin kaduilla oli kymmeniätuhansia ihmisiä, väkijoukko oli selvästi pienempi kuin aikaisempina viikonloppuina. Keskustasta oli suljettu useita metroasemia, ja poliisi oli tuonut panssariautoja ja vesitykkejä paikalle.

Samoin keskeisiä aukioita ja ostoskeskuksia, joista mielenosoittajat olivat aiemmissa protesteissa hakeneet turvaa poliisin kovilta otteilta, oli suljettu.

Ihmisoikeusjärjestö Viasnan mukaan Minskissä pidätettiin kymmeniä ihmistä. Valko-Venäjän toiseksi suurimmassa kaupungissa Gomelissa virkavalta käytti kyynelkaasua ja Mogilevissa maan itäosassa tainnutuskranaatteja.

Poliisi kertoi myöhemmin pidättäneensä noin 200 ihmistä.

Macron naapurimaihin puhumaan pakotteista

Opposition televisiokanava Nexta Live kehotti sunnuntaina väkeä järjestämään symboliset virkaanastujaiset opposition ehdokkaalle Svjatlana Tsihanouskajalle.

Tsihanouskaja lähetti totuttuun tapaan kannattajilleen videoviestin naapurimaasta Liettuasta, jonne hänet pakotettiin pakenemaan heti vaalien jälkeen.

– Tänään on protestiemme 50. päivä. Me tulemme pysäyttämään tämän hallinnon, ja me teemme sen rauhanomaisesti, Tsihanouskaja vakuutti.

EU on ilmoittanut, ettei se enää tunnusta Lukashenkaa Valko-Venäjän presidentiksi. Unioni on luvannut määrätä pakotteita Valko-Venäjän johdolle, mutta ei toistaiseksi ole onnistunut pääsemään niistä yksimielisyyteen.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin on määrä maanantaina käydä Valko-Venäjän naapurimaissa Latviassa ja Liettuassa keskustelemassa maiden yhdessä Viron kanssa Valko-Venäjälle suunnittelemista pakotteista.

Macron sanoi sunnuntaina ranskalaislehti Journal du Dimanchen haastattelussa, että Lukashenkan on luovuttava vallasta.

STT

