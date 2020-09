Lähteet: Pariisin eilisestä hyökkäyksestä epäilty on tunnustanut

Pariisissa perjantaina tapahtuneesta lihakirvesiskusta epäilty 18-vuotias mies on tunnustanut, kertovat tutkintaa tuntevat nimettömät lähteet uutistoimisto AFP:lle. Yksi lähteistä myös vahvistaa jo aiemmin julkisuudessa olleet tiedot epäillyn iästä ja siitä, että tämä on syntynyt Pakistanissa.

Lihakirveellä varustautunut iskijä hyökkäsi lähellä satiirilehti Charlie Hebdon entistä toimitusta, ja kaksi ihmistä haavoittui.

Lähteen mukaan teon taustalla olivat Charlie Hebdo -lehden julkaisemat pilakuvat profeetta Muhammadista. Lehti julkaisi pilakuvat uudelleen, kun oikeudenkäynti vuonna 2015 tehdystä terrori-iskusta lehden toimitukseen alkoi hiljattain.

Oikeuslähde kertoi aiemmin AFP:lle, että poliisi on ottanut kiinni Pariisin eilisestä iskusta epäillyn miehen entisen kämppäkaverin. Kiinniotettuja on nyt yhteensä seitsemän, joista yksi on pääepäilty. Viisi ihmistä otettiin kiinni etsinnässä, joka tehtiin pääepäiltyyn yhdistettyyn rakennukseen.

Myöhään perjantaina poliisi vapautti yhden ihmisen, joka oli otettu kiinni tapahtumapaikalta. Tämän vahvistettiin olevan silminnäkijä, joka oli jahdannut hyökkääjää.

Uhrit olivat tupakkatauolla

Kolme vuotta sitten Ranskaan saapuneen epäillyn uskotaan asuneen viimeksi pienessä asunnossa Pariisin Pantinissa. Naapurit ja kauppiaat alueella kuvailevat uutistoimisto AFP:lle miestä hillityksi ja kohteliaaksi. Yksi naapureista kertoi miehen auttaneen häntä kantamaan ostoskasseja.

Dokumenttituotantoyhtiö Premieres Lignes on kertonut, että iskussa haavoittuneet ihmiset olivat yhtiön työntekijöitä, jotka olivat ulkona tupakalla.

Ranskan terrorisminvastainen syyttäjä PNAT kertoi perjantaina avanneensa tapahtuneesta tutkinnan. Ranskan sisäministerin Gerald Darmaninin mukaan isku oli ”selkeästi islamistinen terrorismiteko”.

Ranskan pääministeri Jean Castex kiitteli lauantaina turvallisuusjoukkojen tehokkuutta vieraillessaan poliisin pääkonttorilla.

Vuoden 2015 iskujen oikeudenkäynti alkoi hiljattain

Meneillään olevassa oikeudenkäynnissä käsitellään Charlie Hebdon toimitukseen sekä juutalaisten kosherkauppaan vuonna 2015 tehtyjä terrori-iskuja. Lehden toimitukseen hyökänneet islamistiveljekset surmasivat tammikuussa 2015 yhteensä 12 ihmistä, joista moni oli tunnettuja pilapiirtäjiä. Juutalaisten Hyper Cacher -ruokakauppaan tehdyssä iskussa kuoli hyökkääjän lisäksi neljä ihmistä.

Terroristiverkosto al-Qaida uhkasi Charlie Hebdo -lehteä iskuilla sen jälkeen, kun lehti julkaisi kiistellyt pilapiirrokset uudelleen oikeudenkäynnin alkamisen yhteydessä. Yli sata ranskalaista uutisjulkaisua vetosi aiemmin tällä viikolla Charlie Hebdon tukemiseksi ”vapauden vihollisia” vastaan.

Charlie Hebdon toimitus on iskun jälkeen muuttanut. Uusi osoite on pidetty salassa.

STT

