1. Missä sijaitsee Tampaltan Rosvoluola?

a) yhdessä Lanzaroten tippukiviluolista

b) lohjalaisessa kaivoksessa

c) salolaisessa metsässä

2. Kuka voitti sprinttisuunnistuksen naisten pääsarjan loppukilpailun?

a) Maija Sianoja

b) Teija Tikanoja

c) Tuija Hirvenoja

3 . Kuka näyttelee Tampereella pääosaa näytelmässä Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä?

a) Heikki Kinnunen

b) Esko Roine

c) Kari Väänänen

4. Mikä innostaa omakotiasujia eroon öljykattilasta?

a) sähkölämmityksen edullisuus

b) maalämmön muodikkuus

c) valtion avustus

5. Mitä Somerolla houkutellaan tyhjiin liiketiloihin?

a) pop up -myymälöitä

b) pin up -yrittäjiä

c) pop-muusikoita

6. Missä Kuusjoen ukkokerholaiset tutustuivat yhdistyksensä Leideihin?

a) Humpparallin järjestelytehtävissä

b) Kuusjoen Taikayössä viime syksynä

c) kesäisillä kundaliinijoogafestivaaleilla

7. Mistä koronakoira haistaa lentomatkustajan tartunnan?

a) sylkinäytteestä

b) vanupuikosta, jolla on kaapaistu sierainta

c) sideharsosta, jolla on pyyhitty kaulaa

8. Mikä on pumptrack?

a) jäljityssovellus

b) asvalttipintainen rata, jossa on kumpuja ja kallistettuja kaarteita

c) voimailukisa, jossa mitellään vetämällä traktoria köydellä

9. Mistä venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalny pääsi tiistaina?

a) kotikaranteenista

b) saksalaisesta sairaalasta

c) venäläisestä vankilasta

10. Paljonko Kuninkaantien apteekin kesäkuussa ryöstänyt mies sai vankeutta?

a) kaksi vuotta ja kaksi kuukautta ehdotonta

b) kolme vuotta ja kolme kuukautta ehdotonta

c) vuoden ja kuukauden ehdollista

Kuva: Katri Ollila remontoi Kiskossa Bergvikin kartanoon juhlatiloja. Mikä on punaisen huoneen nimi?

a) Kenraalin kamari

b) Everstin kabinetti

c) Kapteenskan sali

Vastaukset: 1. c, 2. a, 3. b, 4. c, 5. a, 6. a, 7. c, 8. b, 9. b, 10. a. Kuva: b.