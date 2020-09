Porvoon ja Pirkanmaan poliisiampumisista syytetyt ruotsalaisveljekset astuvat tänään oikeuden eteen – eivät aio puhua selittämättömistä teoistaan

Porvoon ja Pirkanmaan poliisiampumisia koskevassa oikeudenkäynnissä alkaa tänään pääkäsittely. 13:sta murhan yrityksestä ja joukosta muita rikoksia syytetyt 26- ja 31-vuotiaat ruotsalaisveljekset astuvat oikeuden eteen.

Syytteissä on kyse viime vuoden elokuun tapahtumista. Miesten syytetään ampuneen kohti poliiseja Porvoossa ja takaa-ajon aikana Pirkanmaalla. Ampumisessa haavoittui kaksi poliisia.

Syyttäjä vaatii veljeksille 13 vuoden vankeusrangaistusta, joka määrättäisiin yhdistelmärangaistuksena eli vankeutena ja sitä seuraavana vuoden mittaisena valvonta-aikana.

Veljekset kiistävät murhan yrityksiä koskevat syytteet, mutta myöntävät muita syytekohtia. Kirjallisissa vastauksissaan veljekset ovat jo ilmoittaneet, etteivät halua tulla kuulluksi asiassa.

Murhan yritysten lisäksi Richard ja Raymond Granholmia syytetään törkeästä ryöstöstä, törkeän ryöstön valmistelusta, panttivangin ottamisesta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, kahdeksasta vaaran aiheuttamisesta, ampuma-aserikoksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Ei motiivia

Keskusrikospoliisi (KRP) on aiemmin kertonut, ettei teoille löytynyt esitutkinnassa selkeää motiivia. Syyttäjän haastehakemus viittaa kuitenkin siihen, että taustalla oli pyrkimys saada aseita. Syytteiden mukaan veljekset veivät Porvoon ampumisten yhteydessä toisen poliisin virka-aseen ja raskaan suojaliivin sekä yrittivät saada poliisiautossa olleita tukiaseita.

Lisäksi miehet olivat syyttäjän mukaan jo ennen Porvoon ja Pirkanmaan tapahtumia yrittäneet ostaa netistä aseita, muun muassa kaksi AK47-rynnäkkökivääriä, kaksi täysautomaattista Glock-pistoolia täydennetyllä lippaalla sekä neljä revolveria.

Kun veljekset saatiin kiinni Pirkanmaalla rajun takaa-ajon jälkeen, heidän hallustaan löytyi muun muassa taittoveitsiä, kaasusumuttimia, veitsiä, käsirautojen muotoon sidottua nippusiteitä, ilmastointiteippiä ja naamioitumiseen soveltuvia huppuja, syytteissä luetellaan.

Kahta poliisia ammuttiin Porvoossa

Veljekset houkuttelivat poliisipartion Porvoon Koneistajantielle aamuyöllä 25. elokuuta. He soittivat hätäkeskukseen valehdellen, että joku oli murtautunut teollisuusalueella olevaan rakennukseen ja että heillä oli tekijä kiinni. Kun partio saapui paikalle, veljekset syytteiden mukaan ottivat kiinni toisesta poliisimiehestä, osoittivat tätä aseella päähän ja pitivät tätä kilpenä edessään. Toinen poliiseista haki suojaa läheisistä puskista ja komensi veljeksiä useaan kertaan luopumaan aseitaan.

Syyttäjän mukaan syytetyt eivät totelleet, vaan uhkasivat tappaa poliisimiehen. Uhkauksiaan he tehostivat pitämällä asetta vuoroin poliisimiehen ohimolla ja niskassa, syytteissä sanotaan.

Samassa tilanteessa toinen veljeksistä syyttäjän mukaan myös ampui kolme kertaa toista poliisia kohti. Yksi laukauksista osui poliisia käteen.

Veljekset yrittivät saada poliisiautosta tukiaseita uhkaamalla kiinni pitämäänsä poliisimiestä. Kun syytetyt etsivät tukiaseiden säilytyspaikkaa autosta, poliisimies onnistui pakenemaan, jolloin molemmat syytetyt ampuivat häntä kohti. Yksi laukauksista osui poliisimiestä selkään ja toinen kylkeen.

Useita laukauksia pakomatkalla

Koneistajantieltä veljekset lähtivät pakoon kohti Tamperetta, mistä poliisi paikansi heidät sunnuntai-iltana. Ensimmäisen kerran heitä yritettiin pysäyttää Tampereen Rantatunnelin läheisyydessä iltakahdeksan jälkeen.

Miehet kiihdyttivät Volvollaan tunneliin ja ampuivat syyttäjän mukaan poliisia kohti viisi laukausta, joista kolme osui partioauton keulaan.

Seuraavan kerran veljekset tavattiin Hämeenkyrössä. Poliisi levitti tielle piikkimaton, mutta syytetyt onnistuivat kiertämään sen. Hämeenkyrössä poliisipartio yritti vielä pysäyttää veljesten auton törmäämällä sen takaosaan. Tällöin veljekset ampuivat syyttäjän mukaan taas poliiseja kohti. Yksi laukauksista osui Volvon kattoon ja toinen partioauton sivupeiliin.

Veljekset saatiin kiinni vasta Ikaalisissa. He ajoivat poliisin piikkimattoon osuen samalla partioautoon. He jatkoivat vielä matkaa, mutta pysähtyivät muutaman sadan metrin jälkeen ja tulivat ulos autosta.

Veljekset ovat Ruotsin kansalaisia, ja toisella heistä on lisäksi Suomen kansalaisuus. KRP:n mukaan miehet olivat saapuneet Suomeen viime vuoden huhtikuussa. Lukuun ottamatta lyhyttä Ruotsin-vierailua toukokuussa he olivat oleskelleet Suomessa yhtäjaksoisesti kiinniottoonsa saakka.

STT julkaisee syytettyjen nimet jo syytevaiheessa rikosepäilyn poikkeuksellisuuden ja vakavuuden takia. Paikalta kiinni otetut syytetyt ovat myöntäneet tapahtumien kulun pääosin.

