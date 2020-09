Porvoon ja Pirkanmaan poliisiampumisten käsittely alkaa käräjäoikeudessa – ruotsalaisveljeksiä syytetään 13:sta murhan yrityksestä

Porvoon ja Pirkanmaan poliisiampumisten käsittely alkaa tänään valmisteluistunnolla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. 31- ja 26-vuotiaita ruotsalaisveljeksiä syytetään 13:sta murhan yrityksestä, törkeästä ryöstöstä, törkeän ryöstön valmistelusta, panttivangin ottamisesta, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, kahdeksasta vaaran aiheuttamisesta, ampuma-aserikoksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Käräjäoikeudesta kerrottiin STT:lle, että veljekset eivät aio osallistua valmisteluistuntoon. Varsinainen pääkäsittely alkaa ensi viikolla. Syytteiden sisällön ja keskusrikospoliisin (KRP) esitutkinnan on kuitenkin määrä tulla julkisiksi tänään.

Esitutkinnassa teoille ei KRP:n mukaan löytynyt selkeää motiivia. Esitutkintamateriaalissa erityisen mielenkiintoista onkin se, kertoivatko veljekset kuulusteluissa kuitenkin jotain tekojensa taustoista.

Koronarajoitusten takia oikeuskäsittelyssä on poikkeusjärjestelyt. Yleisö tai media ei pääse seuraamaan istuntoja paikan päälle, vaan heille on järjestetty videoyhteys Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Hyvinkään tai Vantaan Technopoliksen istuntopaikoissa.

Ampuivat kohti poliiseja Porvoossa ja Pirkanmaalla

Syytteissä on kyse viime vuoden elokuun tapahtumista. Veljesten syytetään ampuneen kohti poliiseja Porvoossa ja takaa-ajon aikana Pirkanmaalla.

Tapahtumaketju alkoi Porvoossa Koneistajantien teollisuusalueella, minne poliisipartio sai hälytyksen aamuyöllä sunnuntaina 25. elokuuta. Kun poliisit saapuivat paikalle, kaksikko avasi tulen heitä kohti. Molemmat poliisit haavoittuivat, mutta pääsivät poistumaan paikalta.

Syytetyt onnistuivat tilanteessa saamaan haltuunsa poliisin virka-aseen. Esitutkinnan mukaan tilanne oli ohi noin kolmessa minuutissa.

Koneistajantieltä veljekset lähtivät pakoon kohti Tamperetta, mistä poliisi paikansi heidät sunnuntai-iltana. Ensimmäisen kerran heitä yritettiin pysäyttää Tampereen Rantatunnelin läheisyydessä iltakahdeksan jälkeen. Poliisin mukaan miehet kiihdyttivät Volvollaan tunneliin ja ampuivat poliisia kohti viisi laukausta, joista kolme osui partioauton keulaan.

KRP:n mukaan poliisin lisäksi myös sivulliset olivat vaarassa Rantatunnelissa. Vaaraa aiheutti paitsi ampuminen, myös veljesten ajovauhti ja -tapa.

Seuraavan kerran veljekset tavattiin Hämeenkyrössä. Poliisi levitti tielle piikkimaton, mutta syytetyt onnistuivat kiertämään sen. Hämeenkyrössä poliisipartio yritti vielä pysäyttää veljesten auton törmäämällä sen takaosaan. Tällöin he ampuivat KRP:n mukaan taas poliiseja kohti. Yksi laukauksista osui Volvon kattoon ja toinen partioauton sivupeiliin.

Veljekset saatiin kiinni vasta Ikaalisissa. He ajoivat poliisin piikkimattoon osuen samalla partioautoon. He jatkoivat vielä matkaa, mutta pysähtyivät muutaman sadan metrin jälkeen ja tulivat ulos autosta.

Poliisin mukaan miehet eivät vastustaneet kiinniottoa.

Olivat yrittäneet hankkia aseita jo kesäkuussa

Poliisi on epäillyt veljesten tehneen valmisteluja ja tiedusteluja, jotta poliisit saataisiin tiettyyn paikkaan haluttuna aikana.

KRP:n mukaan ennen teollisuusalueelle sunnuntaina soitettua hätäkeskuspuhelua hätäkeskukseen tuli lauantai-iltana soitto, jossa poliisia pyydettiin Porvoon Epoon alueelle hiekkakuopalle nuorisojoukon väitetyn tappelun vuoksi.

Poliisipartio ja ilmoittaja eivät koskaan kohdanneet, ja KRP epäilee, että puhelulla on yhteys myöhempään soittoon. Tätä kokonaisuutta on tutkittu epäiltynä törkeän ryöstön valmisteluna.

Miesten epäillään jo viime vuoden kesäkuussa yrittäneen hankkia käsiaseita salatun sähköpostipalvelun avulla, minkä vuoksi heitä epäillään myös ampuma-aserikoksesta.

Veljekset ovat Ruotsin kansalaisia, ja toisella heistä on lisäksi Suomen kansalaisuus. KRP:n mukaan miehet olivat saapuneet Suomeen viime vuoden huhtikuussa. Lukuun ottamatta lyhyttä Ruotsin-vierailua toukokuussa he olivat oleskelleet Suomessa yhtäjaksoisesti kiinniottoonsa saakka.

Epäilty panttivangin ottaminen liittyy Porvoon ampumiseen

Syyte panttivangin ottamisesta liittyy Porvoon tapahtumiin ja siihen, kun poliiseja ammuttiin ja heiltä vietiin virka-ase.

– Se liittyy Porvoon ampumistapaukseen. Me olemme katsoneet, että sen yhteydessä täyttyy myös panttivangin ottaminen ja törkeä ryöstö. Se on se sama tapahtuma, toinen jutun syyttäjistä, Jukka Haavisto, kertoi STT:lle aiemmin.

Panttivangin ottamisella tarkoitetaan rikoslaissa tekoa, jossa ihmiseltä riistetään vapaus, jotta joku toinen voidaan pakottaa tekemään jotakin. Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää uhka, että panttivankia ei vapauteta tai että hänen terveyttä vahingoitetaan tai hänet surmataan. Rangaistus on vuodesta kymmeneen vuoteen vankeutta.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: