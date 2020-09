Ranskassa ennätysmäärä uusia koronavirustartuntoja – 10 000 päivittäisen tartunnan määrä ylittyi

Ranskan terveysviranomaiset raportoivat lauantaina 10 561 uudesta koronavirustartunnasta. Se on uusi ennätys sen jälkeen, kun maassa alettiin testata ihmisiä laajamittaisesti keväällä.

Ranskassa tartunnat ovat rajussa kasvussa, sillä perjantaina tartuntoja oli kirjattu 9 406. Viranomaiset ovat huolissaan kasvaneista tartuntamääristä, mutta virukseen liittyvät kuolemat ovat pysyneet matalina verrattuna maalis-huhtikuun huippulukemiin.

65 miljoonan asukkaan Ranskassa on miljoonaa asukasta kohti 473 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaava luku on tilastosivu Worldometerin mukaan 61. Worldometerin luvuissa on esiintynyt ajoittain epäjohdonmukaisuuksia.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

STT