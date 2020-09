Ranskassa ennätysmäärä uusia koronavirustartuntoja – 10 000 päivittäisen tartunnan määrä ylittyi

Ranskan terveysviranomaiset raportoivat lauantaina 10 561 uudesta koronavirustartunnasta. Se on uusi ennätys sen jälkeen, kun maassa alettiin testata ihmisiä laajamittaisesti keväällä.

Ranskassa tartunnat ovat rajussa kasvussa, sillä perjantaina tartuntoja oli kirjattu 9 406. Viranomaiset ovat huolissaan kasvaneista tartuntamääristä, mutta virukseen liittyvät kuolemat ovat pysyneet matalina verrattuna maalis-huhtikuun huippulukemiin. Viimeisen vuorokauden aikana uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu 17. Yhteensä Ranskassa on kuollut lähes 31 000 ihmistä koronavirukseen liittyen. Kuluvan viikon aikana lauantaihin mennessä 417 ihmistä on ollut tehohoidossa koronaviruksen vuoksi. Lauantaina uusia tehohoitopotilaita kirjattiin 28.

Pääministerillä ei koronatartuntaa

Ranskan pääministeri Jean Castex varoitti perjantaina maan koronavirustilanteen pahenemisesta, mutta hän ei kuitenkaan puhunut uusien rajoitusten määräämisestä. Castex on testattu kahdesti koronaviruksen vuoksi, ja molemmat testit ovat olleet negatiivisia. Pääministerin pelättiin saaneen virustartunnan, kun hän vietti osan viime viikonlopusta maantiepyöräilyn suurkilpailun Ranskan ympäriajon johtajan Christian Prudhommen seurassa. Prudhommella on todettu koronavirus.

65 miljoonan asukkaan Ranskassa on miljoonaa asukasta kohti 473 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaava luku on tilastosivu Worldometerin mukaan 61. Worldometerin luvuissa on esiintynyt ajoittain epäjohdonmukaisuuksia.

STT

