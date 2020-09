Ranskassa uusi ennätys päivittäisten koronatartuntojen määrässä – vuorokaudessa rekisteröitiin liki 9 000 tartuntaa

Ranskassa on rekisteröity lähes 9 000 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana. Luku on korkein sitten koronaviruspandemian alun, kertoivat terveysviranomaiset.

Vaikka osa kasvusta selittyy lisääntyneellä testaamisella, on nousu silti jyrkkä, sillä aikaisempina päivinä tartuntoja on ollut noin 7 000.

Viranomaiset ovat viime aikoina kiristäneet koronarajoituksia. Kasvomaskin käyttö on pakollista Pariisissa ja monissa muissa suurkaupungeissa. Samoin yli 11-vuotiaiden koululaisten ja opiskelijoiden on käytettävä maskia koulussa.

Ranskassa on kuollut koronaviruksen seurauksena yli 30 700 ihmistä. Miljoonaa ihmistä kohden kuolleita on 470. Suomessa vastaava luku oli perjantaina 61.

STT

Kuvat: