Rautamalmia etsinyt jättiyhtiö räjäytti 46 000 vuotta vanhan aboriginaalien alueen Australiassa – toimitusjohtaja joutui eroamaan

Globaalin kaivosjätin Rio Tinton toimitusjohtaja erosi perjantaina tehtävästään. Eron syynä on Australiassa rautamalmia etsineen yhtiön toukokuinen päätös räjäyttää 46 000 vuotta vanha aboriginaalien alue kaivoksen laajennuksen yhteydessä.

Tuhotyö on herättänyt Australiassa laajaa ärtymystä. Myös yhtiön sijoittajat ovat kritisoineet ratkaisua.

Juukan Gorgen luola-alue maan länsiosan syrjäisessä Pilbarassa on yksi vanhimpia tunnettuja Australian alkuperäiskansojen asuinsijoja ja aboriginaaleille pyhä alue.

Rio Tinton tiedotteen mukaan toimitusjohtaja Jean-Sebastien Jacquesin lähdöstä sovittiin yhteisymmärryksessä yhtiön hallituksen suorittaman tutkinnan jälkeen. Työnsä menetti myös kaksi muuta johtajaa.

– Se, mitä Juukanissa tapahtui, oli väärin. Haluamme varmistaa, ettei Rio Tinton toiminnassa tapahdu enää koskaan vastaavaa merkittävien arkeologisten ja kulttuuriperintöön liittyvien alueiden tuhoa, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Simon Thompson muotoili tiedotteessa.

Jacques jättää tehtävänsä seuraajan löydyttyä tai viimeistään maaliskuun lopussa ensi vuonna.

Alueelta löytyi muinaisia luutyökaluja

Rio Tintolla oli kaivoksen laajentamiseen osavaltion vuonna 2013 myöntämä lupa.

Vuonna 2014 alueella tehtiin merkittäviä arkeologisia löytöjä, johon lukeutuivat muun muassa 28 000 vuotta vanhat kengurunluusta tehdyt työkalut. Kyseessä olivat vanhimmat Australiasta löydetyt luutyökalut.

Yhtiön hallituksen selvityksen mukaan luvan salliman räjäytyksen toimeenpano ei vastannut yhtiön omia standardeja ja sisäisiä ohjeita.

Alkuperäiskansoja edustavan NNTC:n mukaan johtajien henkilövaihdokset yhtiöstä ovat tervetullut uutinen, mutta vasta ensimmäinen askel.

– Toivoaksemme tämä on vahva viesti koko kaivosalalle: teidän täytyy astua 2000-luvulle ja alkaa suhtautua vakavasti ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintotapaa koskeviin strategioihinne. Jos näin toimii yhtiö, jonka standardeja on pidetty alan korkeimpina, kuinka todennäköistä on, että vastaavaa tapahtuu muualla, jos koko ala ei uudistu, NNTC:n johtaja Jamie Lowe sanoi lausunnossa.

Brittiläis-australialainen Rio Tinto on muun muassa maailman suurin hiilen louhija. Yhtiöllä on malminetsintähankkeita myös eri puolilla Suomea.

