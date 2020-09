Ruotsalaisveljesten epäillään houkutelleen poliisit ansaan – näin se tapahtui

Poliisiampumisesta syytettyjen ruotsalaisveljesten epäillään yrittäneen saada poliisit ansaan kahden hätäkeskukseen tehdyn puhelun avulla. Ensin heidän syytetään yrittäneen saada poliiseja Porvoossa hiekkakuopalle nuorisojoukon väitetyn tappelun vuoksi.

Tiistaina julkistetussa esitutkintamateriaalissa on mukana äänitallenne hätäkeskuspuhelusta, jossa soittaja kertoi nähneensä tappelun hiekkakuopalla ja pyytää poliisia paikalle.

Poliisipartio meni paikalle, muttei löytänyt mitään.

Myöhemmin hätäkeskukseen tehtiin soitto, jossa poliisia pyydettiin Porvooseen Koneistajantielle.

– Se on yks narkomaani mikä on yrittänyt tekee… varastaa mun autosta, niin mä kerkesin nappaa sen kiinni, suomea murtaen puhuva mies kertoo hätäkeskuspäivystäjälle.

– Jos viittit vaan lähettää yks (poliisi)auto.

Soittaja kertoi hätäkeskuspäivystäjälle, että hän on saanut varkaan kiinni veljensä kanssa. Päivystäjä kertoo, että partio on matkalla ja kysyy soittajan numeroa, että tämä saataisiin kiinni tarvittaessa.

– Mulla on uus numero, en osaa tätä ulkoa, mies vastaa.

Puhelu loppuu, kun hätäkeskuspäivystäjä kertoo poliisipartion tulevan kohta paikalle.

”Jätkät on sen näköisiä, että ei tekisi mieli painia”

Toinen Koneistajantielle menneen partion poliiseista kertoi kuulustelussa, että he olivat huomanneet teollisuushallin pihassa kaksi henkilöä, joista hän oli heittänyt huumorilla, että ”jätkät on sen näköisiä, että ei tekisi mieli painia heidän kanssaan”.

Poliisiauto pysähtyi hallin pihaan, jolloin ulkona seisoneet miehet kävelivät sen luo. Poliisimiehen mukaan miehet kävivät hänen kollegaansa käsiksi heti tämän noustua autosta.

– Siinä aika nopeasti havaitsin, että toisella miehellä on ase kädessä. Varmaan saman tien itsekin vedin oman virka-aseeni kotelosta, autoa ajanut poliisi kertoi kuulusteluissa.

Toinen poliiseista puolestaan kertoi, että häntä osoitettiin aseella vuoron perään ohimolle ja takaraivoon.

– Henkilö, jolla oli ase, sanoi moneen kertaan tilanteessa, että ”mä tapan sinut”, poliisi kertoi kuulustelussa.

Ampuminen alkoi

Autoa ajanut poliisi kertoi tähdänneensä miehiä aseella, muttei voinut toimia, koska hänen kollegaansa pidettiin välissä.

– Siinä vaiheessa varmaan aloitin huutamisen: poliisi, pudota ase tai ammun. Siinä vaiheessa hän, jolla oli ase, alkoi huutamaan minulle: pudota tai luovu aseesta tai muuten mä ammun. Sitä nyt jatkui hetken vuorotellen, poliisi kertasi kuulustelussa.

Poliisi muisteli painaneensa radionsa hätäpainiketta ja huutaneensa, että toinen poliisi oli otettu panttivangiksi ja tätä uhataan aseella.

– Peräännyin koko ajan ja silleen yritin vilkaista, että olisiko lähellä jotain luonnollista suojaa, jonka taakse olisin päässyt. Siinä vaiheessa varmaan kuulin ensin yhden laukauksen. En pysty sanomaan, mihin suuntaan siitä olisi ammuttu ja melkein heti tuli toinen laukaus ja totesin, että se tuli minun vasempaan käteen. Se tuntui, kuin olisi lekalla lyöty käteen. Lähdin sen toisen laukauksen jälkeen perääntymään ja kuulin sitten kolmannen laukauksen, hän kertoi kuulustelussa.

Hänen mukaansa näköyhteys toiseen poliisiin ja miehiin oli tässä vaiheessa kadonnut. Ennen kuin hän ehti palata takaisin hallille, kuuli hän toisen poliisin huutavan radiossa, että tämä oli päässyt karkuun.

Ensimmäinen laukaus vei hetkeksi kuulon

Poliisi, jota osoitettiin aseella, kertoi kuulusteluissa, että hänen kuulonsa lähti joksikin aikaa ensimmäisen laukauksen jälkeen.

– Tämä todisti, että kyseessä oli oikea ase. Tilanne kiristyi koko ajan ja alkoi näyttää, että he oikeasti tappavat minut, hän kertoi kuulustelussa.

Poliisin mukaan miehet ottivat hänen virka-aseensa, minkä jälkeen miehet ryhtyivät vaatimaan poliisiautossa olleita aseita. Poliisi huomasi tilaisuuden paeta tulleen, kun miehet yrittivät saada aseita autosta ja asemies laski kätensä.

Poliisin mukaan hän lähti tuolloin juoksemaan karkuun. Kuulustelussa hän kertoi tunteneensa muutaman juoksuaskeleen jälkeen, että hänen kylkeensä tai selkäänsä osui 2-3 luotia. Hän kykeni kuitenkin jatkamaan juoksemista ja pääsi paikkaan, mistä poliisipartio nouti hänet. Sen jälkeen hänet siirrettiin ambulanssiin ja sairaalaan.

– Vasta sairaalassa minulle selvisi, että luodit olivat osuneet luotiliiveihin, poliisi kertoi.

STT

