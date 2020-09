Ruotsi on tarkkojen turvatoimien maaottelussa voittajasuosikki

Suomen ja Ruotsin välinen yleisurheilumaaottelu alkaa tänään Tampereella. Avauspäivän ensimmäisenä lajina kilpaillaan miesten 110 metrin aitajuoksu kello 17.10. Kilpailupäivä päättyy miesten 1 500 metrin juoksuun kello 20.47.

Ruotsi on kauden tilastojen perusteella voittajasuosikki sekä miesten että naisten maaottelussa.

– Ennakkonäkymät ovat haasteelliset. Suomella on edessä kova mäki, Urheiluliiton (SUL) valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola tiivisti tilanteen maaottelun aattona.

Niemi-Nikkola arvioi Suomen miesten mahdollisuudet naisia paremmiksi.

– Tilastojen perusteella olemme miesten ottelussa 15 pistettä Ruotsin perässä. Se tarkoittaa, että kilpailutilanteessa pitäisi parantaa kahdeksaa sijoitusta ruotsalaisiin verrattuna, joten voittokin on täysin mahdollista, Niemi-Nikkola jatkoi.

Suomen naisten joukkueeseen on kasaantunut monta loukkaantumistapausta, joista on seurannut poisjääntejä.

Viime vuonna Ruotsin miesten maajoukkue kuritti Suomea pistein 228-181. Naisten ottelun Ruotsi voitti pistein 217,5-192,5.

Tarkat turvatoimet

Maaottelu järjestetään koronatilanteen takia äärimmäisin turvatoimin. Ruotsin joukkue ei majoitu Tampereelle lainkaan vaan lentää päiväseltään tilauslennoin Tukholmasta Tampereelle ja takaisin.

Joukkueet on erotettu Ratinan stadionilla toisistaan kilpailutilannetta lukuun ottamatta.

Ratinan yleisö on rajattu molempina kilpailupäivinä 3 000 katsojaan. Yleisölle on tarjolla käsidesiä ja hengityssuojaimia.

Vain katetun katsomon pääsyliput ovat numeroiduille istuinpaikoille. Muun yleisön on tarkoitus sijoittua katsomoihin turvaväleistä huolehtien.

Nuorten otteluita ei järjestetä tänä vuonna koronatilanteen takia.

Pasi Rein

STT

Kuvat: