Ruotsi-ottelun turvatoimet kirittiin ”harkitusti äärimmäisyyksiin” – kotimaassaan testatut ruotsalaiset reissaavat ”kuplassaan”, maajoukkueet kohtaavat toisensa vain kentällä

Tampereen kisajärjestäjät käyttävät yleisurheilun Ruotsi-ottelussa koronavarotoimien täyden arsenaalin. Yleisömäärä on rajattu, tarjolla on käsidesiä ja hengityssuojaimia, joukkueilla on omat verryttely- ja kokoontumistilat sekä kulkuväylät. Välineitä desinfioidaan kilpailun aikana.

Koronatestattu Ruotsin joukkue matkustaa charter-lennolla ”kuplaansa”, ja urheilijat kohtaavat vastustajansa vain kilpailutilanteessa. Koronaviruksen varalta suunnitellut turvatoimet kiristettiin äärimmilleen, jotta tapahtuma sai viranomaisten hyväksynnän ja jotta tartunnat vältettäisiin.

– Koko kesän on ollut säätöä, eikä arvokisoja voitu järjestää. Nyt olo on helpottunut, kun pystymme järjestämään urheilijoille maaottelun kauden huipennukseksi, Urheiluliiton (SUL) toimitusjohtaja Harri Aalto tiivisti tunnelmat kaksipäiväisen maaottelun aattona perjantaina.

– Luotan järjestäjiin kuin vuoreen.

Myös tapahtuman pääsihteeri Elisa Hakanen ja kilpailunjohtaja Jukka Hosio uskovat tehneensä kaikkensa tapahtuman turvallisuuden puolesta.

– Menimme turvasuunnitelmassa harkitusti äärimmäisyyksiin, Hosio arvioi varotoimia.

Intoa riitti myös Ruotsissa

SUL:n hallitus päätti vasta kymmenen päivää ennen tapahtumaa, että maaottelu järjestetään. Ehtona oli, että Ruotsi käyttää kahtena päivänä noin 80 hengen ryhmät päiväseltään Tampereella.

Tilanne edellytti ripeitä päätöksiä ja päättäväisyyttä molemmissa maissa.

– Kustannukset eivät juuri nousseet, koska Ruotsi maksaa lentokulunsa. Ruotsalaiset todella halusivat tulla maaotteluun ja sitoutuivat suunnitelmaamme, Hakanen korosti.

Sen jälkeen tarvittiin vielä käsiä töihin.

– Järjestäjien WhatsApp-ryhmä oli ollut pitkään hiljaa, mutta puhelin alkoi piipata viestejä sillä sekunnilla, kun päätös oli tehty, Hosio kuvasi starttia järjestelyihin.

– Meillä ei ollut edes valmista järjestämisorganisaatiota siinä vaiheessa. Piti vain todeta, että ”nyt vain lähdetään hommiin”.

Hakasen mukaan kymmenen päivän urakasta selvittiin kokemuksen, toimeliaiden ihmisten ja Tampereen kaupungin tuen ansiosta.

– Varmasti moni ajatteli, että on hullua lähteä tähän tällaisella aikataululla, mutta meillä oli niin paljon aiempaa kokemusta nuorten arvokisojen ja myös maaottelun järjestämistä, että ihmisiä saattoi ohjeistaa vain tekemään ”sitä samaa kuin ennenkin”, Hakanen jatkoi.

Nimet piirrettiin organisaatioon vasta, kun työt olivat jo käynnissä.

– Oli hieno huomata, miten monelle ihmiselle maaottelu merkitsee niin paljon. Olen todella kiitollinen siitä määrästä käsiä, jotka saimme käyttöömme, Hakanen jatkoi kiitoksiaan.

– Eikä tämä olisi ollut mitenkään mahdollista ilman kaupungin tukea.

Seitsemän ”pläniä” vuorokaudessa

Järjestäjien hässäkkä oli kiivaimmillaan välittömästi järjestämispäätöksen jälkeen. Vuoden mittaan kisaan oli suunniteltu kymmenen erilaista aikatauluversiota. Koronatilanteen takia mikään niistä ei enää kelvannut.

– Järjestämispäätöksen jälkeen aikatauluversioita tehtiin seitsemän lisää yhden vuorokauden aikana, Hosio kertoi.

Hektisen vuorokauden päätteeksi järjestäjät saattoivat todeta, että ”näillä mennään”.

Maaottelun yleisömäärä on rajattu molempina päivinä 3 000:een. Lippuja oli perjantaina jonkin verran myymättä.

– Joitain satoja on vielä järjellä, Hakanen vahvisti.

Viisi viime hetken muutosta maajoukkueeseen

Urheiluliitto ilmoitti Ruotsi-ottelun aattona perjantaina viidestä muutoksesta Suomen joukkueeseen. Oskari Lehtonen korvaa 200 metrin juoksussa Roope Saarisen, ja Niklas Wihlman juoksee kympin Arttu Vattulaisen tilalla.

Saarinen ja Vattulainen jättäytyivät maaottelusta sairastumisen takia.

Lisäksi Santtu Heikkinen juoksee jalkavaivasta kärsivän Ville Lampisen tilalla 800 metriä.

Pituushyppyyn tuli kaksi muutosta. Suomen ennätyshyppääjä Kristian Pulli kamppailee maaottelupisteistä Simo Lipsasen ja Tuomas Kaukolahden kanssa. Aiemmin joukkueeseen nimetyt Roni Ollikainen ja Kristian Bäck kärsivät jalkavaivoista.

Takasuora jännittää Samuelssonia

Pikajuoksija Samuli Samuelsson on Suomen yleisurheilumaajoukkueen ässiä viikonvaihteen Ruotsi-ottelussa. Samuelsson jahtaa mojovaa pistepottia 100 ja 200 metrillä sekä pikaviestissä.

Samuelsson oli alkukesästä parhaassa vauhdissa 100 metrillä, ja hän tähtäsi matkalla Suomen ennätykseen. Kalevan kisoissa Viljami Kaasalainen jätti hänet silti pikamatkalla hopealle ja kesän ykkössprintteri joutui tyytymään 200 metrin mestaruuteen.

Maaottelussa ruotsalaiset ovat suomalaisten päävastustajia eivätkä urakoivat urheilijat arvota lajejaan kuin pisteiden kannalta. Samuelssonilla ei ole maaottelussa päämatkaa.

– Mutta viestiä jännitän eniten, Samuelsson naurahtaa.

– Viestissä voi epäonnistumisellaan pilata koko joukkueen suorituksen.

Vauhtia pitää arvailla

Maaottelun pikaviestiä kaavailtiin perjantain vaihtoharjoituksessa järjestykseen Kaasalainen, Samuelsson, Oskari Lehtonen, Samuel Purola.

Juoksujärjestys on toteutuessaan nelikolle ensikokeilu. Myös maaottelun ajankohdasta seuraa ongelmansa. Kesän hehkeimmillä hetkillä urheilijan suorituskyky on varmimmin kohdallaan. Syksyllä se voi heitellä päivästä toiseen, mikä vaikeuttaa vaihtoennakoiden säätämistä.

Samuelsson vahvisti asian omista tuntemuksistaan.

– Vauhti on mysteeri. Voi mennä hyvinkin, Samuelsson sanoi kunnostaan.

– Viestissä sama juttu. Voimme hyvänä päivänä kolkutella kovia aikoja.

Kysymys kolmen lajin urakasta ja sen rasituksista naurattaa Samuelssonia.

– Arkijuttu. Ohjelma on sama jo viidettä kertaa. Vähempää en edes odottanut.

Samuelsson, 25, on juossut tänä kesänä 100 metrillä ennätyksensä 10,28. Kaarrematkan ennätys on 20,73 ja kauden paras 21,15.

Pasi Rein

STT

Kuvat: