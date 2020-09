Rutiköyhän ja hulluuden partaalla liikkuneen taiteilijan alkuvaihe avautuu Didrichsenin taidemuseossa – Suomen laajin Vincent van Gogh -näyttely esittelee piirustuksia, grafiikkaa ja öljyvärimaalauksia

Didrichsenin taidemuseossa Helsingissä avautuu lauantaina Vincent van Goghin taiteilijauran alkuvaiheeseen keskittyvä näyttely. Tie taiteilijaksi -näyttelyssä on nähtävillä 39 piirustusta, yksi grafiikantyö ja kaksi öljyvärimaalausta.

Piirustusten kautta avautuu Van Goghin matka taiteilijaksi, ja öljyvärimaalaukset puolestaan osoittavat matkan pään, eli taiteellisen huipun saavuttamisen. Piirustukset keskittyvät aiheiden puolesta maalaisväestöön ja heidän arkeensa sekä hollantilaisten maisemien tutkintaan.

Vincent van Goghin elämän täyttivät köyhyys, mielenterveysongelmat ja epäonnistumisen tunne. Elinaikanaan hän onnistui myymään vain yhden maalauksen. Traaginen elämä näki myös traagisen lopun, kun taiteilija mitä todennäköisimmin riisti itseltään hengen vuonna 1890 vain 37-vuotiaana.

Didrichsenin taidemuseo on lainannut näyttelyn keskeiset teokset hollantilaiselta Kröller-Müller-museolta. Lisäksi näyttelyssä on esillä Suomen ainoa Van Gogh -teos eli Katu, Auvers-sur-Oise.

Kyseessä on tähän mennessä laajin Suomessa järjestetty Van Goghin näyttely ja ainoa, joka keskittyy yksinomaan hänen taiteeseensa.

Näyttely on esillä 31. tammikuuta asti.

STT

