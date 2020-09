Ruusuvuorelle ”kaikki oli todella vaikeaa” – tie katkesi nopeasti Pariisissa

Suomen Emil Ruusuvuori hävisi tenniksen Ranskan avoimen mestaruusturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella isäntämaan Benjamin Bonzille 2-6, 4-6, 6-4, 4-6.

Ensimmäistä kertaa Ranskan avointen miesten sarjassa pelannut Ruusuvuori, 21, sai otteen pelistä tuulisessa ja kylmässä säässä vasta kolmannessa erässä. Maailmanlistalla sijalla 92 oleva suomalainen voitti kolmannen erän, mutta taipui lopulta ranskalaiselle yli kaksi ja puoli tuntia kestäneen ottelun päätteeksi.

– Olot olivat tänään absurdit – kaikki oli todella vaikeaa, Ruusuvuori kommentoi Tennisliiton tiedotteessa.

Ruusuvuoren mukaan Bonzi pystyi käsittelemään vaikeat olot häntä paremmin. Kun vastustaja meni erävoitoissa 2-0-johtoon, ottelu muuttui aiempaakin vaikeammaksi.

Tappiosta huolimatta Ruusuvuori palkitaan Pariisissa 60 000 eurolla. Turnauksen palkintopotti on 38 miljoonaa euroa, ja siitä jyvitetään aiempaa enemmän alkukierroksilla häviäville pelaajille. Näin turnausjärjestäjät tukevat pelaajia, joiden kilpailukalenteri on jäänyt koronaviruspandemian takia vajaaksi.

Ruusuvuori oli aiemmin pelannut Roland Garros -tenniskeskuksen massakentillä kolme vuotta sitten juniorisarjassa. Kaksinpeli loppui silloinkin avauskierrokselle.

Ruusuvuori teki virheitä

Karsintojen kautta pääsarjaan päässyt Bonzi on maailmanlistalla sijalla 226 ja kohtaa toisella kierroksella 19-vuotiaan italialaisen Jannik Sinnerin. Sinner yllätti avauskierroksella 11:nneksi sijoitetun Belgian David Goffinin.

Bonzi mursi avauserässä Ruusuvuoren syötön kahdesti, ja suomalainen teki erässä helppoja virheitä. Toisessa erässä Ruusuvuoren peli parani, mutta Bonzi piti pintansa. Kolmannessa erässä Ruusuvuori hävisi syötönmurrolla avauspelin, mutta mursi heti perään Bonzin syötön ja nousi nopeasti 5-1-johtoon. Ranskalainen kavensi 4-5:een, mutta erä tuli suomalaiselle.

Neljännessä erässä ottelu päättyi, kun Ruusuvuori palautti Bonzin syötön verkkoon. Ranskalainen oli sitä ennen noussut 5-4-johtoon eikä enää luopunut voitonsaumastaan.

Ranskan avoimet on kauden kolmas ja viimeinen grand slam -turnaus. Australian avoimet järjestettiin normaaliin tapaan alkuvuodesta, mutta Ranskan avoimet siirrettiin alkukesästä syys-lokakuulle. Wimbledonin tennisturnaus peruttiin kokonaan, ja Yhdysvaltain avoimet pelattiin elo-syyskuussa.

Yhdysvaltain avoimissa Ruusuvuori selvisi toiselle kierrokselle, mutta luovutti New Yorkissa loukkaantumisen vuoksi.

STT

Kuvat: