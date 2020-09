Saarikko on vahvoilla

Keskustan puoluekokous alkaa huomenna perjantaina. Virallisesti puhutaan Oulun puoluekokouksesta, mutta koronan takia kokous järjestetään hajautetusti. Varsinais-Suomessa kokoonnutaan Someron Teeriharjulle.

Kokouksen tärkein asia on puheenjohtajan vaali. Asetelma on toisenlainen kuin SDP:llä kaksi viikkoa sitten. Sanna Marin valittiin johtoon yksimielisesti ilman vastaehdokasta.

Keskustalla ehdokkaita on kokoukseen mentäessä neljä. Heistä varteenotettavimmat ovat nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Helsingin Sanomat julkaisi keskiviikkona tulokset teettämästään kannatusmittauksesta, jonka mukaan Annika Saarikolla on kansalaisten keskuudessa selvästi suurempi kannatus kuin Katri Kulmunilla.

Kovin suurta intohimoa vaalia kohtaan ei tunneta. Yli puolet kyselyyn osallistuneista ei osannut nimetä suosikkiaan. Hallituspuolueen puheenjohtaja on merkittävä poliittinen vaikuttaja, mutta valinta ei ole koko kansan vaan puolueen asiaa ja puoluekokousedustajien käsissä.

Ylen keskustavaikuttajille tekemässä kyselyssä Saarikko voitti Kulmunin selvästi.

Kahden päivän päästä valittavan puheenjohtajan odotetaan nostavan keskustan alamaissa olevaa suosiota. Keskusta on toiseksi suurin hallituspuolue. Viime mittausten mukaan keskustaa kannattaa kuitenkin vain vähän päälle 10 prosenttia suomalaisista.

Paine on kova, ja tuloksia pitää syntyä nopeasti. Keskusta on perinteisesti vahva kuntapuolue, ja puolueella on paljon pelissä ensi kevään kuntavaaleissa. Jos niissä ei menestytä, millainen tulevaisuus on edessä valtakunnan politiikassa?

Varsinaissuomalaisittain vaaliin tuo lisämielenkiintoa se, että Annika Saarikko on valintaa tehdessä vahvoilla. Turusta takaisin synnyinpitäjäänsä Oripäähän muuttanut ministeri on kokenut poliitikko, joka tunnetaan maakunnassa hyvin.

Puolueen puheenjohtajuudesta olisi piiritasollakin apua keskustalle, joka menetti Varsinais-Suomessa kannatustaan sekä viime kuntavaaleissa että eduskuntavaaleissa.