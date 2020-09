Annika Saarikko valittiin keskustan puheenjohtajaksi

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko nousee keskustan puheenjohtajaksi. Hän sai puheenjohtajaäänestyksessä 1 157 ääntä. Saarikko sai yli puolet annetuista äänistä ja valittiin siten puolueen johtoon ensimmäisellä kierroksella.

Katri Kulmuni sai 773 ääntä. Kulmuni on johtanut puoluetta vuoden.

Kansanedustaja Petri Honkonen sai keskustan puheenjohtajavaalissa 308 ääntä, yrittäjä Ilkka Tiainen 22 ja Jari Tasanen 4 ääntä. Vaalissa annettiin yhteensä 2 264 hyväksyttyä ääntä. Kolme ääntä hylättiin.

Keskustan puoluekokous on koolla Oulussa ja 15 muulla paikkakunnalla.

Saarikko on 36-vuotias kolmannen kauden kansanedustaja Oripäästä Varsinais-Suomesta. Hän palasi elokuussa vanhempainvapaalta tiede- ja kulttuuriministerin tehtävään saatuaan vajaa vuosi sitten toisen lapsensa.

Hän toimi viime hallituskaudella perhe- ja peruspalveluministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa.

Kulmuni ehti johtaa keskustaa vuoden ajan. Hänet valittiin tehtävään viime vuoden syyskuussa Kouvolan puoluekokouksessa, jossa hän päihitti puolustusministeri Antti Kaikkosen.

Vaihtoehdon ja itseluottamuksen asialla haastajaksi

Saarikko on toiminut myös puolueen varapuheenjohtajana ja ministereiden erityisavustajana.

Häntä soviteltiin puheenjohtajan paikalle jo viime vuonna, mutta tuolloin hän jätti ehdokkuuden väliin vedoten perhetilanteeseensa.

Heinäkuun lopussa Saarikko ilmoitti haastavansa Kulmunin. Hän perusteli päätöstään muun muassa yhteydenotoilla, joista voi päätellä keskustaväen kaipaavan vaihtoehtoa.

Saarikko on painottanut kampanjassaan etenkin sosiaalikysymyksiä, kuten eriarvoisuuden torjumista ja perheiden hyvinvointia.

Hän on puhunut myös tarpeesta vahvistaa keskustalaisten itseluottamusta ja lisätä aktiivisuutta esimerkiksi omien aloitteiden suhteen.

Saarikko on naimisissa demaritaustaisen Erkki Papusen kanssa, jolla myös kokemusta ministerin erityisavustajana. Saarikko on kuvannut perheen elävän todeksi maaseudun ja kaupungin yhdistämisen megatrendiä, jossa työpaikat ja perheen arki ovat Helsingissä ja sukutalo ja perheen nykyinen koti Oripäässä.

STT

Kuvat: