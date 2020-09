Saksan poliisi tiukentanut Navalnyin vartiointia uusien murhayritysten varalta

Saksan poliisi on tiukentanut venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin turvatoimia berliiniläisessä sairaalassa uusien murhayritysten varalta, kertovat saksalaislehti Spiegel ja tutkijaryhmä Bellingcat. Oletus on, että Navalnyi saattaa kertoa myrkkyiskun tekijöiden kannalta vaarallisia asioita.

Saksalaisten mukaan Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä Siperiassa. Spiegelin saamien tietojen mukaan myrkky on voitu valmistaa vain venäläisessä sotilaslaboratoriossa.

Zeit-lehden mukaan myrkky olisi Novitshokin uusi variantti, joka toimisi aiempaa hitaammin mutta tappavammin. Sen tietojen mukaan näytteitä aiemmin tuntemattomasta Novitshok-myrkystä oli saatu Navalnyin käsistä ja hänen vesipullonsa kaulasta.

Venäjä on kiistänyt väitteet. Se sanoo Saksan ”päivänselvästi käyttävän (Navalnyin) tilannetta verukkeena Venäjän mustamaalaamiselle”.

Spiegel kertoi torstaina myös, että Navalnyi on toipunut myrkytyksestä niin hyvin, että hän pystyy jo puhumaan. Navalnyi herätettiin keinotekoisesta koomasta maanantaina.

Lehden nimettömien lähteiden mukaan on todennäköistä, että Navalnyi pystyy muistamaan yksityiskohtia tapahtumista ennen kuin sai myrkytysoireita lennolla Siperiasta 20. elokuuta.

Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh kuitenkin tviittasi myöhemmin, että lehden tiedot ovat epätarkkoja ja liioiteltuja.

Pompeo pitää venäläisten sekaantumista mahdollisena

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo arvioi olevan hyvin mahdollista, että korkea-arvoiset venäläisvirkamiehet määräsivät Navalnyin myrkytyksestä. Pompeo puhui asiasta radiohaastattelussa.

Pompeon mukaan Yhdysvallat tutkii myrkytystä ja saattaa ryhtyä omiin toimiinsa asian tiimoilta.

– Tutkimme ja arvioimme asiaa. Varmistamme, että teemme osamme vähentääksemme riskiä, että tällaista tapahtuisi uudelleen, hän sanoi.

Venäjän toimien arvostelemista usein välttävä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan todennut, ettei ole toistaiseksi nähnyt todisteita siitä, että Navalnyi olisi myrkytetty.

