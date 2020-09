Salon Taidelainaamossa on noin kuukauden ajan nähtävillä osa siitä, mitä Salon Taiteilijaseurassa on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutettu. Merkittävä osa näyttelyä on paikkasidonnaisuus eli se, että teokset on suunniteltu ja toteutettu tiettyyn tilaan.

Tämä Taide tulee luo –hanke on vienyt taiteentekoa esimerkiksi hoivakoteihin, päiväkoteihin ja kouluihin sekä nuorten ja kehitysvammaisten ryhmiin. Mukana on ollut yli 20 paikallista ammattilaista, ja taidetyöpajoissa on tarjoutunut myös mahdollisuus omakohtaiseen tekemiseen.

Laaja tekijöiden skaala merkitsee myös laajaa erityyppisten teosten kirjoa.

– On ollut paljon Taiteilijaseuran jäsenten näyttelyitä sekä vuosi- ja juhlanäyttelyitä. Sen sijaan tällaista näyttelyä, jossa esitellään paikkasidonnaista taidetta sekä yhteisötaiteen ja osallistavan taiteen projekteja ei ole aiemmin Salossa ollut, kertoo hankkeen koordinaattorina toiminut Lotta Leka.

Toissa vuonna kiertävä näyttely kävi läpi Salon kaikki kirjastot.

Merkittävä osa tämänkertaistakin hanketta on ollut yhteisöllisyys.

– Monet tekevät omia taiteellisia töitään, mutta kokevat tosi tärkeäksi myös sen, että taide kuuluu kaikille. On kohderyhmiä, jotka eivät välttämättä pääse näyttelyihin, tekemään taidetta tai edes kansalaisopiston kursseille, muistuttaa Andréa Vannucchi.

Monet teoksista on sijoitettu pysyvästi kohteisiin.

– On ylipäänsä tärkeää, että kohdataan nämä ihmiset ja keskustellaan heidän kanssaan. Muistellaan menneitä ja palataan esimerkiksi luontoaiheisiin, Helena Suni sanoo.

– Olin Paukkulakodin projektissa, jossa maalattiin, ja lisäksi tein eläinaiheisia tyynyjä. Toteutimme käytävälle luontoaiheisia teoksia. Asukkaat eivät etenkään talvella pääse helposti ulos, jolloin luodaan tilanteita, joissa he voivat palata omiin muistoihinsa, hän kertoo esimerkin.

Näyttelyn avajaisia vietettiin perjantaina. Kokonaisuuden seuraavat kohteet ovat mahdollisesti Salon kaupungintalo ja pääkirjasto sekä kaupunkiolohuone Ihme ja Kumma.

Viimeisin Taide tulee luo -hanke ehdittiin toteuttaa enimmäkseen ennen kuin koronavirustilanne alkoi vaikuttaa myös Salon Taiteilijaseuran toimintaan.

– Hanke keskeytyi keväällä, mutta tekemättä oli enää todella vähän. Ihan pari työpajaa jäi vielä toteuttamatta, ja niitä jatketaan sitten, kun se virustilanteen osalta on mahdollista, Leka sanoo.

Jatkossa on tarkoituksena toteuttaa seuraava Taide tulee luo -hanke yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Sitä tukee Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto.

– Se on suunnitelmissa aloittaa ensi keväänä, mutta voi vallitsevan tilanteen takia siirtyä. Olemme käynnistäneet hankkeen kokoustamalla sen merkeissä, mutta käytännön aloitus tapahtuu sitten, kun olosuhteet sen mahdollistavat, Leka mainitsee.

Taiteilijaseura sai viime vuonna Kulttuurirahastolta 10 000 euron apurahan. Salon kaupungin tämän vuoden yleisavustus seuralle oli 6 000 euroa ammattitaiteilijoiden toiminnan mahdollistamiseksi Taidelainaamon kautta.

Soveltavan kuvataiteen projekteista on koostettu myös Taide tulee luo II -julkaisu. Sen ovat toimittaneet Annika Tavasti ja Anu Taivainen.

Taide tulee luo -näyttely on esillä Salon Taidelainaamossa 24. lokakuuta saakka.