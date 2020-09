Salolaisyrityksille on myönnetty jo lähes 12,5 miljoonaa euroa yritysrahoitusta koronapandemiasta johtuneiden tappioiden kattamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Osa hakemuksista odottaa vielä käsittelyä ja joitain tukia voi edelleen hakea, joten summa saattaa yhä kasvaa.

Tukieuroja jaetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Business Finlandin kehittämisrahoituksena, Valtiokonttorin kustannustukena sekä Yrityssalon ja Salon kaupungin kanavoimina yksinyrittäjän tukina. Tukien kokonaissummaa voivat kasvattaa Ruokaviraston myöntämät alkutuotannon ja maaseudun yritysten väliaikaiset tuet sekä ely-keskusten ja työvoima- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Kehan myöntämät ravintola-alan tuet.

Business Finlandin kesäkuun alussa päättyneen haun perusteella yrityksille on myönnetty yhteensä lähes 900 miljoona euroa koronatukea.

Salossa yritykset ovat saaneet elpymisrahaa 9,1 miljoonaa euroa. Avustussummat ovat muutamasta tuhannesta yli 100 000 euroon. Tuen saaneita salolaisyrityksiä on yli 170, mutta hakemuksia on edelleen käsittelyssä.

Somerolla Business Finlandin tukea on saanut 22 yritystä. Niille on maksettu yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

Koskella tuen saaneita yrityksiä on 11. Niille on myönnetty noin 440 000 euroa. Marttilassa viisi yritystä on saanut yhteensä lähes 400 000 euroa.

Kemiönsaaressa tukia on saanut 16 yritystä, joille on makseltu yhteensä reilut 600 000 euroa.

Paimiossa tuen saaneita yrityksiä on 18. Niille on myönnetty kaikkiaan noin 950 000 euroa. Sauvossa kymmenen yritystä on saanut yhteensä melkein 570 000 euroa.

Valtiokonttorilta haettavan yleisen kustannustuen haku päättyi elokuun lopussa. Sitä haki yli sata salolaisyritystä, joista parikymmentä on saanut myönteisen päätöksen. Muutamien hakemusten käsittely on kesken, mutta valtaosa hakemuksista on hylätty.

Salolaisyrityksistä suurimman avustussumman sai J. Vainion Liikenne Oy, jolle Valtiokonttori myönsi 285 000 euroa. Toimitusjohtaja Matti Vainio toteaa, että tukirahan käyttöön ei varsinaisesti tarvita suunnitelmia, vaan sen avulla ”koitetaan selvitä hengissä”.

– Se on nimensä mukaisesti kustannustuki, jolla maksetaan koronakevään aiheuttamia laskuja, Vainio sanoo.

Toiseksi suurimman tuen Salossa sai teollisuuden asennuspalvelua ja kunnossapitoa tekevä halikkolainen IT-Line Service, jolle myönnettiin 61 700 euroa.

Valtiokonttori on myöntänyt kustannustukia useille yrityksille, jotka ovat saaneet Business Finlandin kehittämistukiakin. Esimerkiksi 100 000 euron kehittämisrahan saaneista yrityksistä teollisuuden, varastoinnin ja palvelualojen kalusteratkaisuja suunnitteleva Putkiaivot Oy sai Valtiokonttorilta reilut 17 500 euroa ja konekauppaa harjoittava Innomac Oy noin 15 600 euroa.

Somerolta Valtiokonttorin tukea on hakenut vajaat 20 yritystä, mutta yhdellekään ei ole toistaiseksi myönnetty rahaa.

Paikallisten toimijoiden yksinyrittäjän tuki on haettavissa syyskuun loppuun saakka. Yrityssalo ja Salon kaupunki myöntävät 2 000 euron toimintatukea menojen kattamiseen, kun yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 prosenttia koronatoimien vuoksi.

Kertakorvauksena maksettavaa tukea voi saada esimerkiksi tilojen ja laitteiden hankintakustannuksiin sekä kirjanpito- ja toimistomenoihin. Avustusta voidaan myöntää myös kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä.

Tukea on hakenut jo 570 paikallista yksinyrittäjää, joiden hakemuksista valtaosa on hyväksytty. Reilut 40 on hylätty ja suunnilleen saman verran on käsittelyssä.

– Hakemuksia tuli paljon, kun haku avattiin huhtikuun puolivälissä. Tahti on nyt tasaantunut, ja hakemuksia tulee yleensä yksi tai kaksi päivässä, Yrityssalon yritysneuvoja Tommi Virtanen kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö määritteli keväällä jokaiselle kunnalle tukipotin, jonka se voi jakaa yksinyrittäjille elpymisrahaksi. Salon 2,7 miljoonasta eurosta on vielä reilusti jakamatta.

Keha-keskuksen ravintolatuen toisen osan haku päättyi elokuun lopussa. Ravintola-alan yritystoimintaa rajoitettiin merkittävästi 4.4.–31.5., ja Keha myöntää myös alan työntekijöiden uudelleentyöllistämistukea. Sen haku päättyy lokakuun viimeisenä päivänä.

Alle kymmenen työntekijää työllistäville maatilayritysten ja alkutuotannon yrityksille myönnetään niin ikään koronatukea. Niille ja kalatalouden yrityksille voidaan jakaa myös väliaikaista kriisitukea. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita, eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia. Ruokavirastolta haettavan alkutuotannon ja maaseudun yritysten väliaikaisten tukien haku päättyy vuoden lopussa.

Maaseudun yritysten sekä maatalouden alkutuotannon tuet ovat 5 000–10 000 euroa. Kalatalouden yrityskohtainen tuki voi olla 3 000–10 000 euroa. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin, mutta ei esimerkiksi investointeihin.

”Tukirahaa ei tarvitse hävetä”

Kirjoittaja: SSS | Julian Rauhaniemi

IoT Campuksella konttoriaan pitävä Thinger Solutions Oy on yksi Business Finlandin korona-avustusta saaneista salolaisyrityksistä. Se sai 100 000 euroa kehittämisrahoitusta. Toimitusjohtaja Juha Boreniuksen mukaan koko summa käytetään uuden kiinteistöalaa hyödyttävän tuotteen kehittämiseen.

– Markkinoilla on kysyntää uudelle tuotteellemme. En paljasta tarkempia yksityiskohtia, sillä kilpailu on kovaa, hän toteaa.

– Tuotteen ohjelmisto on työn alla. Tämän vuoden liikevaihtoon se ei vielä vaikuta, mutta toivottavasti ensi vuoteen.

Neljä vuotta sitten perustettu Thinger on kasvanut tasaiseen tahtiin. Kahdella työntekijällä aloittanut firma työllistää nyt 11 ihmistä.

– Kuluva vuosi tasaa kehitystä, mutta varsinaista notkahdusta ei tule. Korona ei ole juurikaan vaikuttanut tuotepuoleen, mutta projektit kärsivät, kun asiakkaiden firmoissa on hiljentynyt. Kun iso toimija joutuu vähentämään toimintaansa, vaikutukset näkyvät ensin alihankkijoissa ja sitten meissä.

Thinger Solutionsin bisnes tekee ohjelmistoja. Yritys tuottaa asiakkailleen softaa ja innovoi omia ohjelmistotuotteitaan.

– Asiakkaamme ovat pääosin logistiikka-, kiinteistö- ja pelastustoimialoilla, Borenius kertoo.

Borenius sanoo, ettei koronatukea ole syytä häpeillä.

– Ei ole mitään ongelmaa, jos rahat käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettu. Pääomaa tarvitaan, jotta uusia teknologioita ja innovaatioita syntyy, hän painottaa.

– Yritysten kriisinkestävyyttä on koeteltu tänä vuonna, mutta uskon, että rahallisen tuen vaikutukset näkyvät pitkällä tähtäimellä. Odotettavissa on digitalisaatiobuusti.

Borenius arvelee, että ilman Business Finlandin rahoitusta Thinger olisi todennäköisesti joutunut lomauttamaan työntekijöitään.

– Yritykset eivät voi saada asiakkaita, jos investointirahaa ei jaeta. Jos ei ole asiakkaita, ei tule uusia tuotteita.

Ohjelmistoala ei kuitenkaan kuulu koronakriisin pahimpiin kärsijöihin.

– Salon seudulla on runsaasti ohjelmisto- ja digitalisaatioyrityksiä, jotka tuottavat laadukasta softaa. Toivon paikallisten yritysten suosivan projekteissaan muita paikallisia toimijoita. Teemme myös hyvää yhteistyötä ja yritys ohjaa asiakkaan eteenpäin, jos ei itse kykene tuottamaan toivottua palvelua.

BUSINESS FINLANDIN KORONATUET

Noin 100 000 euroa saaneita Salon seudulla

Aalteman Oy, Marttila

Ab Kasnäsudden Oy, Kemiönsaari

Adi Kalusteet Oy, Salo

Afix Oy, Paimio

AM Automäkinen Oy, Salo

Amomatic Oy, Paimio

Antti-Teollisuus Oy, Salo

Areco Profiles Oy, Somero

Arvo Piiroinen Oy, Salo

Easy Led Oy, Salo

Enko Consulting Oy, Salo

Evondos Oy, Salo

GTF Finland Oy, Marttila

Hava Oy, Somero

Hokkipaino Oy, Salo

Högfors Oy, Salo

Ilmair Oy, Salo

IT-Line Oy, Salo

Jame-Shaft Oy, Salo

Katuhaukka Oy, Salo

Kiikala Steel Works Oy, Salo

Kimmon Vihannes Oy, Salo

Kristian Salonen Oy, Sauvo

Kone-Glans Oy, Salo

Kymppibetoni Oy, Marttila

Laukamo Group Oy, Somero

LeinoCast Oy, Salo

Lounais-Suomen Jää Oy, Paimio

LVIS-Kuustonen Oy, Sauvo

Maanrakennusliike Isomäki, Paimio

Marine Alutech Oy Ab, Salo

Mesera Cranes Finland Oy, Paimio

Metalliasennus Haahka Oy, Sauvo

Morite Oy, Salo

Munatukku Nikula Oy, Somero

Muurlan Elektroniikka Oy, Salo

NF Sukius Oy, Salo

Nordic ID Oyj, Salo

Nummek Oy, Salo

NW Printing Solutions, Somero

Ojarannan Rakennus Oy, Koski

Oranta Equestrian Oy, Salo

Oy Kart Ab, Somero

Oy Nordic Spa Ltd, Salo

Oy Pertinax Ab, Salo

Pelti-Saari Oy, Salo

Perniön Liha Oy, Salo

Pinjasto Oy, Salo

Pocadel Oy, Sauvo

PRC Rakennus Oy, Salo

Pro-Väri Group Oy, Salo

Putkiaivot Oy, Salo

ProtosDemos Oy, Salo

Sade Innovations Oy, Salo

Salo Automation Oy, Salo

Salofa Oy, Salo

Salon Konepaja Oy, Salo

Salon Metalelektro Oy, Salo

Salon Passeliauto Oy, Salo

Salon Rautaliike Oy, Salo

Salon Seurahuone Oy, Salo

Saloteam Oy, Salo

Satel Oy, Salo

Soficta Oy, Salo

Someron Terästyö, Somero

Someron Urheilu ja Vapaa-aika Oy, Somero

Somersora Oy, Somero

Stara Consulting Group Oy, Salo

Suomen Varastokontti Oy, Somero

Suur-Salon Tukipalvelut Oy, Salo

T. Rusi Oy, Sauvo

Tablebed Oy, Kemiönsaari

Taloushallinnon Ratkaisutoimisto Oikia Oy, Sauvo

Tarvasjoen Teräsovi Oy, Salo

Teijo-Talot Oy, Salo

Thinger Solutions Oy, Salo

Trainrrr Oy, Sauvo

Vahasilta Oy, Paimio

Vetman Oy, Salo

Wallius Hitsauskoneet Oy, Salo