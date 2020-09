Salon Teatterin Seili-musikaali on tarina toivosta ja kohtuuttomista kohtaloista

Salon Teatterin syksyn päätuotanto Seili-musikaali on ollut tekijöidensä mukaan samanaikaisesti sekä antoisin että rankin kokemus, jossa he ovat olleet mukana. Musikaali vie katsojan Airistolle Seilin saarelle, jossa toimi vielä 1960-luvun alkuvuosiin asti naisten mielisairaala. Käytännössä karkotus Seiliin tarkoitti naisille sitä, ettei paluuta mantereelle enää koskaan ollut.

Seili-musikaalin työryhmä vietti kuvausviikonlopun saarella kesäkuun alussa, jolloin Seilin tarinat saivat konkreettisen miljöön näyttelijöiden silmissä.

– Täytyy sanoa, että Seili on tullut uniin poikkeuksellisen paljon. Varmasti sillä on ollut iso vaikutus, että on päässyt itse tutustumaan Seilin saareen tämän porukan kanssa ja kiertelemään samoja paikkoja ja rakennuksia, joissa mielisairaalan potilaat ovat eläneet vielä 60 vuotta sitten, musikaalin näyttelijäkaartiin kuuluva Mira Lattu kertoo.

Naispääroolin musikaalissa tekevä Merita Seppälä on Latun kanssa samoilla linjoilla, joskaan uniin Seili ei ole tullut.

– Ei mitään sellaista sentään. Mutta on tämä ollut varmasti rankin kokemus tähänastisella näyttelijänurallani. Seili on päässyt todella syvälle, mutta myös hyvällä tavalla, Seppälä täsmentää.

Seili-musikaalin työryhmään kuuluu kaiken kaikkiaan yli 30 henkeä. Musikaalin erikoisuutena ovat näyttämön isoon lavasteseinään heijastetut videot.



Onni Larri kuvasi ne kesäkuun alussa, jolloin työryhmä vietti viikonlopun Seilissä.

– Se on todella iso tekninen harppaus sekä Salon Teatterille että koko salolaiselle teatterimaailmalle. Uskon, että videot tulevat Seilin myötä jäädäkseen, musikaalin valosuunnittelusta ja videomappingista vastaava Timo A. Aalto miettii.

Muutaman kohtauksen perusteella videot myös toimivat hyvin lavasteena. Kun kohtausten taustana ovat aidot Airiston merimaisemat ja Seilin saaren rantakalliot ja nurmikentät, syntyy tarinaan aitoa lisäsyvyyttä.

Miespääroolin tekevä Roope Pelo toivoo, että Seili on tarina, josta katsojan on helppo löytää samaistuttavaa.

– Vaikka äkkiseltään liki sadan vuoden takainen maailma tuntuu kaukaiselta, voin ainakin omalla kohdallani sanoa, että surullisista ja ikävistäkin kohtaloista on löytynyt sellaisia piirteitä, joita olen käynyt jollain tasolla läpi omassa elämässäni. Uskon, että aika moni katsoja voi tehdä Seilistä samanlaisia havaintoja. Sitähän teatteri parhaimmillaan on, hän miettii.

Teatterin katsomokapasiteetti on yleisötilaisuusrajoitusten vuoksi laskettu sataan ainakin syyskuun ajaksi. Aluehallintoviraston asettamat määräykset ulottuvat toistaiseksi vain tämän kuun loppuun, joten muutoksia niin katsomokapasiteettiin kuin muihinkin näytöksiin liittyviin ohjeistuksiin voi siis tulla syys-lokakuun taitteessa.

– Otamme ohjeistukset vakavasti, ja siksi haluamme, että näytöksiin tullaan vain terveinä. Aulatyöntekijät ohjaavat yleisön istumaan niin, että seurueiden väliin jää tyhjä paikka. Lisäksi olemme tehneet teatteriin kaksi sisäänkäyntiä ruuhkien välttämiseksi, ja väliaikatarjoilut pitää varata ennakkoon jonojen välttämiseksi, kertoo Salon Teatterin taiteellinen johtaja Pauliina Salonius , joka vastaa Seili-musikaalin oh-jauksesta ja sovituksesta.

Saloniuksen mukaan ennakkolippujen myynti on ylittänyt odotukset.

– Voi sanoa, että ensimmäiset näytökset ovat muutamia hajapaikkoja lukuun ottamatta loppuunmyytyjä. Siihen täytyy olla todella tyytyväinen. Totta kai se luo omat haasteensa, että katsomokapasiteetista on vain kolmannes käytössä, mutta meille on tärkeintä, että pääsemme ylipäänsä taas esiintymään yleisön eteen.

Salon Teatterin koronavarotoimet eivät liity pelkästään näytöksiin. Myös näyttelijävalinnoissa ja roolituksissa on varauduttu siihen, että jossain vaiheessa syksyä joku 14 näyttelijän ryhmästä saattaa olla sairaana. Siksi esimerkiksi Ami Aspelund ja Satu Lehtinen vuorottelevat Sigridin roolihahmossa kuten tekevät myös Sanni Suvila-Nuutinen ja Hannele Saari Alman roolissa.

– Lisäksi Selina Pietilä on varalla tekemään kolme roolia, jos tarve vaatii. Olemme varautuneet niin hyvin kuin mahdollista ja siten kynnys esitysten väliin jättämiseen on aika korkea, Salonius päättää.

Salon Teatterin Seili-musikaali saa ensi-iltansa lauantaina 12. syyskuuta.

Musikaalin esityskausi jatkuu helmikuulle 2021 asti.