Salossa rakennetaan ja korjataan kouluja lähes 20 miljoonalla eurolla

Salossa on meneillään tai alkamassa koulujen rakennushankkeita lähes 20 miljoonan euron edestä.

Perniöön aletaan rakentaa uutta koulua, Märynummella sellaista tehdään jo, ja Hermannin remontti jatkuu.

Perniön kirkonkylän koululle haetaan parhaillaan pääurakoitsijaa tarjouskilpailulla. Valinta on tarkoitus tehdä syyskuussa, ja rakentamisen pitäisi alkaa marraskuussa. Uuden koulun on määrä valmistua vuonna 2022.

Kirkonkylän koulu on tällä haavaa Salon kaupungin suurin rakennusinvestointi. Sille on budjetoitu kolmelle vuodelle yhteensä yli 12 miljoonaa euroa.

Uuden koulun tieltä on Lupajantien varrelta purettu vanha lukio. Muun muassa sisäilmaongelmien takia vanha Kirkonkylän koulu toimii osittain väliaikaisissa tiloissa.

Parhaillaan haetaan urakoitsijaa myös saattamaan loppuun kaupungin keskustassa Torikadulla sijaitsevan Hermannin koulun remontti. Tarjouspyynnössä puhutaan jatkokorjauksista.

Hermannin koulu siirtyi vuoden 2018 alussa Ylhäistentielle kiinteistöön, josta Turun ammattikorkeakoulu muutti IoT Campukselle Meriniityn teollisuusalueelle.

Torikadulla on tehty siitä lähtien erilaisia korjauksia. Nyt tavoite on, että hermannilaiset palaavat Torikadulle vuoden päästä, kertoo Salon kaupungin tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto.

Osassa Ylhäistentien kiinteistöä toimii kansalaisopisto. Hermannilta tyhjilleen jääville tiloille ei ole näillä näkymin käyttöä.

Hermannin jatkokorjauksiin on myönnetty yli miljoonaa euroa. Remontissa vaihdetaan muun muassa välipohjien onkalotilojen eristeitä.

Vaihtelevalla tempolla edenneen remontin aika on myös tullut uutta korjattavaa. Koulun liikuntasali kärsi vaurioita viime talven myrskyissä ja sateissa.

Muurlan koulussa on käynnissä remontti, joka valmistuu ensi vuonna. Siihen varattiin rahaa saman verran kuin Hermanniin vielä tarvitaan.

Märynummelle rakennetaan parhaillaan uutta hirsirakenteista koulua.

– Aikataulun mukaan ensimmäiset hirret tulevat paikalle ensi viikolla, kertoo Janne Lehto.

Uudisrakennus valmistuu lukuvuoden loppuun mennessä, ja sen jälkeen aletaan korjata käyttöön jäävää vanhaa koulua. Toinen Märyn vanhoista koulurakennuksista purettiin uuden tieltä.

Märynummen koulun ja päiväkodin kustannusarvio on yli neljä miljoonaa euroa.

Seuraavat koulu odottavat jo kaupungin investointisuunnitelmassa. Muurlan koulun remonttiin vuosille 2020–2021 on esitetty 1,2 miljoonaa euroa, ja Armfeltin koulun entisen lukio-osan korjaukseen on kaavailtu 1,6 miljoonaa euroa vuosille 2021–2022.

Kun viime talvena käsiteltiin oppimisympäristöselvitys, Uskelan koulun tulevaisuus oli yksi suuri aihe. Toistaiseksi koulunkäynti jatkuu Kavilankadun yksikössä rakennuksen painumisesta huolimatta.

Lehdon mukaan tilanne Kavilankadulla on tällä hetkellä vakaa.

– Näyttää, että painuminen on ehkä aavistuksen verran jopa hidastunut.

Kolme koulua

Perniön Kirkonkylän koulun rakentaminen 12,2 Me, alkaa tänä vuonna, valmis 2022

Märynummen koulun ja päiväkodin rakentaminen ja korjaus 4,3 Me, rakenteilla, valmis 2021

Hermannin koulun jatkokorjaus, 1,3 miljoonaa euroa, alkaa tänä vuonna, valmis 2021