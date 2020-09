Suomessa oli lauantaina raportoitu 93 uutta koronavirustartuntaa, joista yksi on todettu Salossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koko maassa on todettu nyt yhteensä 9 577 tartuntatapausta. Salossa tartuntoja on kirjattu kaikkiaan 56.

Eniten uusia tartuntoja on todettu Helsingissä, jossa niitä on löytynyt 28. Helsingissä on todettu kaikkiaan 3 299 tartuntaa. Turussa on raportoitu 328 tartuntaa, joista uusia on 3.

THL ei julkaise tietoja kunnista, joissa on todettu korkeintaan neljä tartuntaa. Salon seudun muista kunnista tartuntoja on todettu vain Koskella, jossa niitä on raportoitu 7.