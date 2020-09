Sateenkaariliput liehuivat Salon kaupungintalon edustalla keskiviikkoiltapäivänä, kun kaupunginhallituksen jäsen Jonna Nyyssönen (vihr.) avasi historian ensimmäisen Salo Pride -tapahtuman.

– Te olette tulleet liputtamaan hyvän asian puolesta. Tasa-arvon puolesta, Nyyssönen totesi ponnekkaasti.

Ajatus tapahtuman järjestämisestä syntyi viime viikolla, kun Salon kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki osallistu Pride-viikon liputukseen.

Valtakunnallista Helsinki Pride -viikkoa vietetään tällä viikolla. Viikon aikana juhlistetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

Pride-viikon liputus on puhututtanut myös muissa Suomen kunnissa, ja muun muassa Forssa, Riihimäki sekä Hämeenlinna ovat päättäneet järjestää liputuksen.

– En nukkunut päätöstä seuraavana yönä silmäystäkään, sillä olin niin järkyttynyt ja vihainen, Nyyssönen muisteli kaupungintalon pihalla seistessään.

Seuraavana päivänä Nyyssönen ilmoitti Twitterissä lähtevänsä liputtamaan kaupungintalolle omatoimisesti.

– Kirjoitin, että lähdemme liputtamaan porukalla ja täällä me nyt olemme, Nyyssönen riemuitsi ja luopui mikrofonista aplodien saattelemana.

Salolaiset Aki Soukainen ja Juha Otasalmi (jutun pääkuvassa) iloitsivat siitä, että Salon sai vihdoin oman Pride-tapahtumansa. He kertoivat järkyttyneensä kaupunginhallituksen liputuspäätöksestä.

– Kun muutimme pääkaupunkiseudulta Saloon neljä vuotta sitten, meidät otettiin avosylin vastaan. Taloyhtiön talkooporukan miehetkin pyysivät heti mukaan saunomaan, Soukainen naurahti.

– Kaikki ovat olleet hyvin avarakatseisia, joten tämä päätös oli todella epäsalomaista käytöstä, hän ihmetteli.

Miehet ovat viihtyneet Salossa hyvin ja kehuneet kaupunkia vuolaasti ystävilleen. He arvelevat, että liputuspäätös saattaa heikentää kaupungin vetovoimaisuutta.

– Päätös ei mennyt mitenkään ihon alle, mutta onhan se nyt suoraan sanoen nolo. Se antaa vähän ikävän signaalin ulospäin, eikä varmasti houkuttele nuoria asukkaita kaupunkiin, Soukainen pohti.

– Salon pitäisi jo kokonsakin puolesta olla etunenässä viemässä tällaista asiaa eteenpäin. Pride-liputus ei olisi keneltäkään pois, Otasalmi jatkoi.

Pariskunta on joka vuosi osallistunut Helsingissä järjestettävään Pride-tapahtumaan.

Kun he kuulivat, että Salossa on tekeillä vastaavanlainen tilaisuus, he eivät epäröineet mukaan lähtemistä hetkeäkään.

– Meidät nähdään täällä myös ensi vuonna, Soukainen lupasi.

Kaupungin liputuspäätös sai myös 16-vuotiaan Eveliina Tuikkeen lähtemään mukaan Salo Pride -tapahtumaan. Hän osallistui tapahtumaan kolmen ystävänsä kanssa.

– Päätöksestä tuli sellainen olo, ettei kaupunki halua tunnustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Salossa on paljon sateenkaarinuoria, joille kaupungin olisi pitänyt osoittaa tukeaan, Tuike harmitteli.

Kaarinan kaupunginvaltuutettu Mari Saario (vihr.) avasi puheenvuorossaan Pride-liikkeen historiaa.

Liike sai alkunsa vuonna 1969 New Yorkin Stonewallissa, jossa seksuaalivähemmistöjen edustajat mellakoivat poliisiväkivaltaa vastaan.

– Tänään me emme mellakoi, vaan me vain olemme näkyvillä, Saario totesi puheessaan Salon kaupungintalon edustalla.

Saario kuuluu itsekin seksuaalivähemmistöön ja on kohdannut ennakkoluuloja arjessaan.

– Joudumme päivittäin pohtimaan, missä voimme kulkea ilman väkivallan pelkoa ja miten voimme välttyä syrjinnältä. Me olemme ihan tavallisia ihmisiä, jotka haluavat ihan tavallisia asioita, Saario kiteytti.

– Ja maksavat veroja, yleisöstä huikataan.

Salo Pride -tapahtuma jatkuu torstaina klo 11–12 Salon kaupungintalon edustalla, ja tapahtuman jatkoja vietetään torstaina klo 20 eteenpäin Bar & Restaurant Bizarressa.

Juttua korjattu 10.9. klo 8.19. Jutussa puhuu kaarinalainen kaupunginvaltuutettu Mari Saario, ei Saarnio. Myös puoluekannat on lisätty.