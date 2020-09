Säteilyhälytyksiä pärähti soimaan tarkkailuasemilla sateiden seurauksena – ei vaaraa terveydelle, kertoo Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tarkkailuasemilta tuli myöhään perjantaina ilmoituksia säteilytasojen noususta. Pelastuslaitos sai säteilyhälytyksen Paraisten Houtskarista iltakymmeneltä sekä Eurajoelta puolenyön jälkeen.

Pelastuslaitoksella ei ollut tehtävää. STUKin mukaan molemmat hälytykset johtuivat Länsi-Suomen yllä liikkuneesta sadealueesta, joka painoi ilmassa olevia luonnollisia radioaktiivisia aineksia kohti maanpintaa ja kasvatti säteilytasoja mittausasemilla.

– Länsi-Suomessa on ollut liikkeellä aika voimakas sadealue, ja ilmassa on luonnon radioaktiivista ainetta eli maaperästä tulevan radon-kaasun hajoamistuotteita, joita voimakas sade huuhtoo alas kohti maanpintaa, kertoo STUKin laboratorionjohtaja Aleksi Mattila STT:lle.

Vaarallisista arvoista kaukana

Sateiden seurauksena mitatut säteilytasot lähtivät nousuun asemilla, ja joillakin asemilla ne ylittivät hälytysrajan. Mitatut säteilytasot olivat kuitenkin yhä luonnollisen taustasäteilyn vaihteluvälin sisällä, eikä niistä ole vaaraa terveydelle.

– Ei ole näistä säteilytasoista mitään vaaraa. Paraisten Houtskarissa normaali annosnopeus on 0,15 mikrosievertiä tunnissa, ja nyt se hälytysarvo oli 0,27, Mattila kertoo.

Terveydelle vaarallisesta säteilyarvoista puhutaan Mattilan mukaan vasta, kun ihminen saa säteilyä kymmeniä tai satoja millisievertejä tunnissa, eli noin kymmenen tuhatta kertaa enemmän kuin nyt mitatut arvot.

Millisievert on tuhat kertaa suurempi kuin mikrosievert. Suomalaisen vuodessa ympäristöstä saama säteilyannos on noin 3,2 millisievertiä.

STUK seuraa Suomen säteilytasoja reaaliaikaisesti valtakunnallisen, noin 260 tarkkailuaseman verkoston kautta.

Lassi Lapintie

STT

