SDP:n suosio notkahti

Uudet kannatusmittaukset kertovat, että SDP:n nousukiito ei jatku enää samalla voimalla. Päähallituspuolue pitää vielä Ylen gallupissa selvää kärkipaikkaa, mutta kannatus heikkeni 21,4 prosenttiin.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) suosio on hieman laskenut myös Helsingin Sanomien gallupissa. Vielä toukokuussa pääministerin toimintaan koronavirukseen liittyvissä asioissa oli tyytyväisiä 78 prosenttia suomalaisista. Tuoreessa HS-gallupissa tyytyväisiä on 74 prosenttia. Luku on toki edelleen korkea.

Pääministeri Marin ja SDP ovat keränneet kannatusta koronan vastaisella taistelulla. Puolue on pitänyt kärkipaikkaa gallupeissa koko koronakauden, mikä kertoo kansalaisten tyytyväisyydestä hallituksen ja pääministerin esiintymiseen ja päätöksiin.

Ylen syyskuun gallupissa SDP:n suosio kuitenkin notkahti. Puolueen kannatus on 21,4 prosenttia, mikä on kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin elokuussa.

Kannatus kääntyi laskuun elokuun kahden viimeisen viikon aikana. SDP menetti kannattajia etenkin eläkeläisistä ja yli 65-vuotiaista.

Samaan ajankohtaan osuu SDP:n puoluekokous, jossa pääministeri Sanna Marin taputettiin uudeksi puheenjohtajaksi.

Linjapuheessaan Marin nosti esille työajan lyhentämisen. Tämä visio ei herättänyt suurta innostusta edes omassa puolueessa. Yleisesti vastakommenteissa viitattiin kilpailukyvyn heikkenemiseen ja siihen, että pienituloisten osa-aikatyöntekijöiden ongelma on pikemminkin pula työtunneista, ei tuntien suuri määrä.

Kohu nousi myös pääministerin paperitehdaskommenteista, kun hän arvosteli UPM:n päätöstä Kaipolan paperitehtaan lakkauttamisesta.

Koronataistelussa hyvin menestynyt pääministeri joutuu syksyllä tarkasteluun poliittisissa linjauksissa. Marinin tuoreet kommentit antavan vaikutelman, että SDP:n linja on uuden puheenjohtajan myötä siirtynyt piirun vasemmalle.

Uusia siirtoja seurataan tarkkaan. Niihin avautuu pian hyvä tilaisuus, kun hallituksen budjettiriihen päätöksiä saadaan pöydälle.