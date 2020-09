Serena Williams jatkaa seitsemännen US Open -voiton tavoittelua

Serena Williams jatkaa Yhdysvaltain avoimissa 16 parhaan joukkoon voitettuaan lauantaina Sloane Stephensin erin 2-6, 6-2, 6-2. Yhdysvaltalaispelaajien kohtaamisessa turnauksen kolmossijoitettu Williams ehti jo säikähtää, kun Stephens vei ensimmäisen erän. Stephens on turnauksessa sijoitettu sijalle 26.

Williams jahtaa nyt seitsemättä voittoaan Yhdysvaltain avoimissa. Edellinen on vuodelta 2014. Voitto olisi Williamsille uran 24:s grand slam -titteli. Seuraavaksi Williams saa vastaansa Kreikan Maria Sakkarin, joka on turnauksessa rankattu sijalle 15.

