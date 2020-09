Kuusinkertainen Yhdysvaltain avointen eli US Openin voittaja, tennistähti Serena Williams päihitti maailmanlistan sijalla 96 olevan Kristie Ahnin 7-5, 6-3 tiistaina paikallista aikaa.

Maailmanlistalla nyt kahdeksantena oleva Williams on voittanut 23 grand slam -turnausta. 24:s voitto toisi Williamsin tasoihin Margaret Courtin turnausvoittoennätyksen kanssa.

Koronaviruksen leviämisen takia US Open pelataan poikkeuksellisesti ilman katsojia.

STT

