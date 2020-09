Silja Kosonen nappasi Ruotsi-ottelun moukarivoiton liki 70-metrisellä, Suomen pika-aiturit juoksivat helppoon kolmoisvoittoon

Silja Kosonen on voittanut naisten moukarinheittokilpailun yleisurheilun Ruotsi-ottelussa Tampereella. Kososen voittotulos 69,22 syntyi neljännellä kierroksella.

17-vuotias Kosonen on parantanut tällä kaudella ennätystään yli seitsemän metriä tulokseen 71,34, joka on nuorten Suomen ennätys. Tampereella Kosonen heitti jokaisen heittonsa yli 65 metriin.

Ruotsin Ida Storm kiilasi moukarikisan toiseksi Kososen ja Krista Tervon väliin. Storm heitti 67,88 ja Tervo 67,33.

Suomi vei lajipisteet 12-10.

Suomen aiturinaisille kolmoisvoitto

Suomen aiturinaiset Nooralotta Neziri, Lotta Harala ja Reetta Hurske ottivat ylivoimaisen kolmoisvoiton naisten 100 metrin aitajuoksussa Ruotsi-ottelussa.

Neziri juoksi kisan voittoon ajalla 13,12. Harala oli toinen ajalla 13,16 ja Hurske kolmas tuloksella 13,31.

Lovisa Karlsson oli paras ruotsalainen, mutta jäi ajallaan 13,75 kauas suomalaiskolmikosta.

Suomi vei lajipisteet 16-6, mutta Ruotsi johtaa naisten ottelua 154-138.

Tuuri sivusi korkeusennätystään

Hallitseva naisten korkeushypyn Suomen mestari Heta Tuuri sivusi omaa ennätystään yleisurheilun Ruotsi-ottelussa Tampereella. Tuuri ylitti 188 ensimmäisellä yrityksellään ja oli kilpailun toinen.

Korkeuskisan voiton vei Ruotsin Sofie Skoog tuloksella 190. Suomen Sini Lällä oli kolmas tuloksella 185. Laura Rautanen jäi kuudenneksi tuloksella 176.

Ruotsi vei lajin pistevoiton 12-10.

STT

Kuvat: