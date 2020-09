Monet salolaiset poliitikot ovat nousseet sosiaalisessa mediassa kaupunginhallituksen pride-liputuspäätöstä vastaan. Kaupunginhallitus päätti, että ensi viikon priden yhteydessä sateenkaaren väriset liput eivät nouse Salossa salkoon.

Salon keskustanuoret julkaisivat tiistaina paheksuvan kannanoton liputuksen puolesta ja Vihreät päätti vastalauseena järjestää avoimen liputustapahtuman pride-viikon kunniaksi 9. ja 10. syyskuuta kaupungintalon edustalla.

Salon kaupunginhallitus äänesti maanantai-iltana peräti kahteen otteeseen kaupungin osallistumisesta pride-liputukseen. Lopulta päätös syntyi äänin 3–10: kaupunki ei liputa, eikä osallistu sosiaalisessa mediassa pride-viikkoon.

VIHREIDEN valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Jonna Nyyssönen teki kesällä hallitusaloitteen, että Salon kaupunki osallistuisi monen muun kaupungin tavoin pride-viikon liputuksiin ja huomioisi yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden omassa toiminnassaan viikon aikana.

– Seurasin kesäkuussa Forssan valtuuston kokousta, jossa liputusaiheesta keskusteltiin. Totesin valtuutettujen kommentteja kuunnellessani, miten vanhoillista porukkaa Forssan päättäjät ovat. Samalla havaitsin, että meiltä Salostakin puuttuu myös pride-viikon liputus, joten ajattelin hoitaa asian hallitusaloitteella, kertaa Nyyssönen tapahtumia tiistaina.

– Tämä ei ole minulle erityisen henkilökohtainen asia, mutta ajattelin, että hoidetaan tärkeä päätös pois alta ja nostetaan lippu myös Salossa.

Nyyssösen ajatus nopeasta ja helposta päätöksestä ei toteutunut. Kaupungin virkamiehet huomasivat, että Salolta puuttuu ajantasainen ohjeistus liputuksesta. Kaupunginhallitukselle valmistellussa esityksessä ehdotettiin, että liputusohjeistus valmistellaan ensin ja vasta sitten päätetään pride-liputuksesta. Liputuksen sijaan kaupunki olisi antanut aiheelle somenäkyvyyttä.

Kokouksessa Nyyssösen tekemä lisäysesitys yhdestä pride-lipusta kaupungintalon edustalla äänestettiin nurin selvin äänin. Valtuutettu kertoo olevansa tyrmistynyt.

– En nukkunut viime yönä. Päätös meni tunteisiin. En ole saanut analysoitua tapahtumia kunnolla vielä edes sosiaaliseen mediaan, mutta sen verran ehdin päättää ja Twitterissä julkisesti ilmoittaa, että menen itse kaupungintalolle lipun kanssa, Nyyssönen kertoo.

Puolue tuki Nyyssösen ajatusta ja järjestää omien lippujen heilutuksesta julkisen tapahtuman.

NYYSSÖNEN on pahoillaan erityisesti Salon maineen vuoksi.

– Ei tällainen päätös ja asenne sovi yhteen, kun markkinoimme idyllistä ja mukavaa pikkukaupunkia. Ne mielikuvat menivät hukkaan ja tästä päätöksestä tuli vain ikävää somenäkyvyyttä Salolle.

Valtuutetun mukaan kaupungin virkamiehillä on nyt kova tehtävä sorvata kattava liputusohje kaupunkiin.

– Saa nähdä tuleeko siihen mainintaa pride-liputuksesta, Nyyssönen pohtii.

Hän haluaa korostaa, että koulut ja muut laitokset voivat kuitenkin järjestää toimintaa pride-viikolla.

– Lipun voi nostaa tankoon siellä, missä näitä asioita pidetään normaaleina.

MYÖS SALON keskustanuoret tyrmistyivät kaupunginhallituksen päätöksestä. Keskustanuoret vaatiikin, että kaupungin on osallistuttava pride-liputukseen, ilmoittaa järjestö mediatiedotteessaan.

Järjestön mukaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvät asiat eivät ole suomalaisessa yhteiskunnassa valmiit.

– Liputusohjeen puuttumisesta ei olisi tarvinnut tehdä ongelmaa . Kaupunginhallitus olisi voinut linjata liputuksesta ja näin osoittaa, että Salo haluaa edistää yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa ja olla aidosti joka päivä parempi kaupunki, toteaa Salon keskustanuorten puheenjohtaja Arttu Laaksonen tiedotteessa.

Keskustanuoret näkee, että kaupungin olisi tullut rohkeasti antaa tukensa yhdenvertaisemman ja paremman kaupungin sekä Suomen rakentamisessa. Rohkeus on myös yksi Salon kaupungin arvoista.

– Näyttäkin siltä, ettei kaupunki halua edistää vähemmistöjen sekä yhdenvertaisuuden toteutumista kaupungissa, Laaksonen päättää tiedotteen.

Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) kirjoitti kokouksen jälkeen Twitterissä, että kaupunginhallituksen päätös hävettää häntä.

Varavaltuutettu Taro Turtiainen (vas.) sanoo päätöstä huonoksi.

Salossa ei liputeta #pride viikolla eikä tehdä mitään muutakaan huomionosoitusta tapahtumalle ja tasa-arvolle. Kiitos kuuluu niille Salon kaupunginhallituksen jäsenille, jotka äänestivät aloitetta vastaan. Huono päätös, ja senhän te tiedättekin ketkä äänivät aloitetta vastaan. — Taro Turtiainen (@TaroTurtiainen) August 31, 2020

Salon kaupunginhallitus kielsi kaupungilta Prideliputuksen sekä somenostot asian tukemiseksi. Kyllä on nolo päätös tällä vuosituhannella. #salovaltuusto #salonkaupunki #PRIDEVIIKKO #PRIDE2020 — Mira Aaltonen (@MiraAaltonen) August 31, 2020

Myös muualla on otettu kantaa Salon päätökseen.

Ei. Oo. Todellista. 😲☹️😶🤦‍♀️ #Salo kaupungille esitettiin Pride-liputusta 🏳️‍🌈. Ei voi, ei millään voi. Kun ei oo liputusohjetta! Viranhaltijat ehdotti tilalle somenostoja. Poliitikot KD:n johdolla poisti senkin 🚫. https://t.co/brs8SqhBUH pic.twitter.com/rDqksMN3vC — Katri Sarlund (@KatriSarlund) August 31, 2020

KAUPUNGINHALLITUKSEN kristillisdemokraattijäsen Kalle Tekkala teki kokouksessa asiaan poistoesityksen, jossa hän ehdotti, että kaupunki ei osallistuisi myöskään sosiaalisessa mediassa pride-liputukseen.

Tekkalan mukaan hän haluaa erityisesti, että kaupunki valmistelee ensin liputusohjeen, jotta kaikkia aatteellisia liikehdintöjä, liikkeitä, puolueita ja yhdistyksiä kohdellaan tasapuolisesta ja -arvoisesti.

– Poistoesitykseni ei ollut suoraan pridea vastaan tai kannanotto siihen. Se oli ehdotus, että kohta poistetaan kunnes tasapuolinen liputusohje on valmis.

Tekkalan mukaan kaupunki ei ole myöskään lähtökohtaisesti pride-vastainen päätöksen myötä, vaikkakin hän arvasi että päätös saatetaan ymmärtää väärin.

– Emme me päättäneet, että emme liputa jatkossakaan priden puolesta. Me päätimme, että kaupunkiin luodaan ohjeet liputusta varten. Kaupunki on julkinen toimija, se ei voi mielestäni toimia joidenkin aatteellisten liikkeiden tai järjestöjen puolesta ja toisia vastaan. Myös liputuskohtelun pitää olla tasapuolista ja tasa-arvoista.

Tekkala sanoo, että hän ei halua, että tulevaisuudessa kaupunginhallitus käsittelee jokaisen järjestön ja liikkeen liputustapauksen erikseen. Hän haluaa, että asia niputetaan liputusohjeistukseen, joka oletettavasti tulee valmistuessaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

– En periaatteessa näe ongelmaa, että priden puolesta liputetaan Salossa, jos se on tasapuolista muihin aatteellisiin liikkeisiin nähden.

Päätös

Näin asia eteni kaupunginhallituksessa

Jonna Nyyssönen (vihr.) teki kesäkuussa hallitusaloitteen, jossa esitettiin, että Salon kaupunki osallistuu Pride-juhlintaan ja liputtaa sateenkaaren värein esimerkiksi kaupungintalolla. Maanantaiseen kaupunginhallituksen kokoukseen oli valmisteltu esitys, jossa sanottiin, että kaupungilla ei ole voimassa olevaa liputusohjetta, jota voitaisiin soveltaa priden-liputukseen. Esityksessä sanotaan, että liputusohje on tulossa valmisteluun. Tämän vuoden priden osalta esitystä valmistellut viestintäpäällikkö Teija Järvelä ehdotti kaupunginhallitukselle, että kaupunki nostaa ohjeen puuttumisen takia teemaa esille sosiaalisen median nostoilla. Valmistelija esitti, että kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. Jonna Nyyssönen teki kokouksessa pohjaesitykseen lisäysesityksen, jossa ehdotettiin että kaupunki nostaisi kuitenkin yhden pride-lipun tankoon kaupungintalon edessä. Kaupunginhallituksen jäsen Kalle Tekkala (kd.) teki pohjaesitykseen poistoesityksen, jossa ehdotettiin, että kaupunki ei somettaisi tapahtuman yhteydessä ”koska someliputus on nykyaikana tavoittavampaa kuin fyysinen liputus”. Tekkalan esitys voitti pohjaehdotuksen, jossa aloite olisi merkitty vain tiedoksi, äänin 3–9 (1 tyhjä). Nyyssösen esitys hävisi Tekkalan esitykselle äänin 3–10. Kaupunki ei siis liputa pride-viikolla. Tekkalan esityksen puolesta äänestivät Saku Nikkanen (sd.), Elina Suonio-Peltosalo (kok.), Ulla Huittinen (kesk.), Timo Lehti (kesk.), Mikko Lundén (ps.), Johanna Riski (kesk.), Marko Tapio (kok.), Simo Vesa (sd.) ja Anna-Leena Yli-Jama (kok.). Nyyssöstä kannattivat Saija Karnisto-Toivonen (sd.) ja Marjo Ruokonen (vas.).

Seksuaalivähemmistöjen tunnus

Pride-liputus